Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших при ударе ВСУ
Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди пострадавших шестеро детей.
«Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу. Врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России сопровождают и оказывают пострадавшим помощь во время полета», — говорится в сообщении.
Спецборт имеет современное оборудование и специальные медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.
Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, свыше 100 человек пострадали. Среди жертв есть дети.
В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, указывали в Минобороны.
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.