После удара ВСУ по Белгороду в больницах города остаются 109 человек
В Белгороде 109 человек остаются в больницах после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), 22 из них остаются в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медпомощь, для этого задействовали несколько больниц.
«Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было. Из 109 стационарных больных 22 пациента тяжелых», — сказал Мурашко.
Министр здравоохранения добавил, что находящимся в медучреждениях продолжают оказывать помощь, в том числе хирургическую и реабилитационную.
Одновременно с этим МЧС России сообщило об отправке 25 пострадавших спецбортом ведомства из Белгорода в Москву для дальнейшего лечения.
Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, свыше 100 человек пострадали. Среди жертв есть дети.
В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, указывали в Минобороны.
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.