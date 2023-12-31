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Политолог заявил об обречении Украины на проигрыш из-за террористических властей

Политолог Олейник: Украина обречена на проигрыш из-за террористической политики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские власти пытаются загнать весь свой народ на войну в Россией в угоду коллективному Западу, хотя Украина обречена на проигрыш и обычные люди страдают от бессмысленных террористических действий Киева. Об этом 31 декабря в комментарии «Известиям» заявил политолог Владимир Олейник.

«Сегодня там всех пытаются загнать на войну в угоду коллективному Западу, сражаясь до последнего украинца, так сказать. И понятно, что в этой агонии нет никакого шанса на победу, ибо это изначально было понятно всем, что ядерное государство — Россию, которое обладает ядерным оружием, — вряд ли можно победить извне», — отметил политолог.

Как указал эксперт, киевский режим рассчитывает на победу, пытаясь раскачать ситуацию изнутри, даже если Украина будет потеряна в целом как государство, то есть — через террор. И атака на Белгород доказывает, что она не имела никакой военной цели.

«В ближайшее время мы закончим с нацистским режимом на Украине. Украинский народ тоже ждет сегодня освобождения, потому что те, кто убегают за границу, они не с нацистами, они не с бандеровцами, они с нами. Те, кто сегодня прячется, вот от этих призывов мобилизации, они тоже с нами, и те, кто на фронте, кого бросают на местные эти штурмы, они тоже с нами. Они не хотят умирать в интересах чужих — американских, западных, так как украинских интересов там нет», — отметил Олейник.

Политолог указал, что президент Украины Владимир Зеленский — вне себя от злости и готов на любые преступления, лишь бы только Вашингтон и Брюссель дали ему на это денег.

«Вот так я расцениваю сегодня бессмысленный с точки зрения военной цели обстрел Белгорода. Причем, поскольку он не прекращается, надо проявить определенную бдительность», — заметил эксперт.

На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского теракта
Российские силы в ответ на преступление киевской хунты уничтожили ряд стратегических объектов на Украине

Ранее 31 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожилой человек погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, также пострадала женщина.

Накануне, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадали свыше 100 жителей.

По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, указывали в Минобороны.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными и что Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником этого и других совершаемых киевским режимом преступлений. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланирован и тщательно подготовлен.

Военный эксперт Игорь Никулин на фоне обстрела киевским режимом Белгорода заявил, что РФ имеет право искоренять терроризм со стороны ВСУ. В интервью «Известиям» 31 декабря он отметил, что тоько после ликвидации главных террористов ВСУ можно будет достигнуть победы над терроризмом как явлением.

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