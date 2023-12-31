Военный эксперт заявил о праве РФ искоренять терроризм ВСУ

Военный эксперт Игорь Никулин на фоне обстрела киевским режимом Белгорода заявил, что РФ имеет право искоренять терроризм со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» 31 декабря.

«Победу над террористическим подпольем на северном Кавказе мы добились только после того, как главные террористы были уничтожены. Вот и сейчас надо уже начинать охоту на [президента Владимира] Зеленского, [главкома ВСУ Валерия] Залужного, [главу Главного управления разведки Кирилла] Буданова и прочих. По другому мы терроризм в своей стране не победим», — сказал он.

Никулин также подчеркнул, что только после ликвидации главных террористов ВСУ можно будет достигнуть победы над терроризмом как явлением.

По словам эксперта, сейчас ситуация уже «достигла точки кипения, уже пора поступать». Он объяснил, что России пора «действовать иначе».

«В любом случае по другому мы не добьемся успеха и не прекратим всю эту вакханалию. Они должны бояться, если они не будут бояться. Значит, они будут продолжать», — подытожил Никулин.

31 декабря жители Белгорода начали нести цветы и свечи в центр города в память о жертвах обстрела ВСУ. Мемориал образовался на месте, где люди прятались от обстрела Вооруженных сил Украины, недалеко от Вечного огня и памятника павшим советским воинам на Свято-Троицком бульваре, 1. Помимо цветов некоторые жители приносят туда игрушки, поскольку среди погибших есть и дети. В это же время жители Москвы приносят цветы к столичному представительству Белгородской области.

Число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород составило 24 человека. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России 31 декабря. Отмечается, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.