Постпредство России осудило ОБСЕ за молчание об ударе ВСУ по Белгороду

Постпредство России при ОБСЕ осудило молчание организации о трагедии в Белгороде в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление на эту тему 31 декабря было опубликовано в Telegram-канале российского представительства.

«Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности, северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети», — указано там.

В связи с этим дипломаты призвали ОБСЕ принципиально отреагировать на акт агрессии со стороны украинских войск.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, свыше 100 человек пострадали. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, указывали в Минобороны.

Ранее в этот день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными и что Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником этого и других совершаемых киевским режимом преступлений. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланирован и тщательно подготовлен.

В этот же день в ООН назвали удар ВСУ по Белгороду нарушением международного гуманитарного права. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.