Администратор ресторана в Белгороде рассказала о помощи людям во время атаки ВСУ

Администратор ресторана в Белгороде Юлия Должан, которая находилась на работе в момент обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказала 31 декабря «Известиям» о принятых персоналом мерах по обеспечению безопасности людей.

«Работали в обычном штатном режиме. Предновогодняя обстановка, полный зал гостей. Все отдыхали с детьми, были подростки с катка, очень много людей. Это послеобеденное время, у нас всегда полные посадки. Услышали первый взрыв, второй. Взрывы были слышны сильные», — поделилась Должан.

По ее словам, сразу же после этого персонал увел посетителей в самое безопасное место — на кухню, где меньше окон и более прочные стены.

Администратор заведения вспомнила, что больше всего испугались дети. При этом, несмотря на определенную панику, посетителям и персоналу удалось в целом сохранить спокойствие и правильно отреагировать на происходящее, считает женщина.

Она уточнила, что после начала громких звуков сотрудники ресторана открыли дверь и впускали с улицы всех, кто в тот момент искал укрытие.

Кроме того, экстренные службы моментально прибыли на место, отметила Должан. По ее словам, когда людям разрешили покидать помещение, их безопасность обеспечивали сопровождением до транспорта в бронежилетах, а детей организованно передавали каждому родителю.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.