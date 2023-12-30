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Постпред Чехии не примет участие в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Постоянный представитель Чехии не примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по поводу обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил в соцсети Х 30 декабря.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо <…>. Мы с удовольствием явимся на [заседание] СБ, когда Россия захочет обсудить там вывод своих <…> войск [с Украины]», — говорится в посте главы чешского МИД.

Отсутствие постпреда на предстоящем заседании прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, СБ ООН пока работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах». Также она сравнила решение Праги с «глубиной мысли» Софии, когда та запретила официальному представителю российского внешнеполитического ведомства пролет над страной.

«Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. <…> С другой стороны, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации — по принципу лояльности Западу. Главное же принцип, а не профессия», — написала Захарова в своем Telegram.

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Ранее в этот день Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду. Заместитель постоянного представителя РФ в Совбезе ООН Дмитрий Полянский добавил, что российская сторона потребовала также присутствия на нем постпреда Чехии.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 18 человек, пострадали 111 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

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