В Кремле сочли абсурдом запрет Болгарией пролета самолета с Захаровой

Позиция болгарских властей, запретивших пролет самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой над территорией страны, абсурдна и вряд ли может быть чем-то объяснена. Об этом 30 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена, это первое. Второе: конечно, она не укладывается ни в какие рамки. Третье: она абсолютно абсурдна и глупа. Хочется обратиться к болгарскому руководству и попросить сохранить трезвость в принимаемых решениях», — сказал представитель Кремля.

Говоря о саммите ОБСЕ, на который летела российская делегация, Песков отметил, что главу МИД России Сергея Лаврова ожидают насыщенная работа и различные встречи.

«Там, на полях, мои коллеги из МИДа будут всё это или по факту сообщать, или анонсировать, если посчитают это необходимым. То, что там действительно ожидает министра, — весьма насыщенная работа и очень напряженный график различных встреч, это можем подтвердить», — сказал пресс-секретарь президента.

Самолет с российскими дипломатами летел в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария разрешит пролет российского борта над своей территорией. Однако российскому самолету пришлось лететь над Грецией.

Ранее в этот день Захарова заявила, что запрет Софией полета российского борта, в котором она находилась, — не что иное, как «злобная глупость русофобов» в руководстве страны.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.