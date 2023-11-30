Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду, в 22:59 по местному времени (00:59 30 ноября мск).

Ранее, 29 ноября, официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие главы российского МИДа Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье не говорит о том, что Россия вышла из изоляции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла заявление французского внешнеполитического ведомства об изоляции России пережитком колониальной замашки.

В тот же день Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД организации России чинились «всяческие козни». Она отметила, что часть государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая — продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара».

Накануне, 28 ноября, стало известно о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия Лаврова главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Официальный представитель украинского дипведомства Олег Николенко заявил, что РФ пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

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