Захарова заявила о кознях против России при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье

При подготовке к встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье России чинились «всяческие козни». Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что часть из государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая — продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара». По ее словам, российское дипведомство сообщит подробности позже.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября.

23 ноября Захарова заявила, что организация должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече ОБСЕ.

27 ноября министр иностранных дел России в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

В тот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых ограничений бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ.

28 ноября стало известно о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия Лаврова главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Официальный представитель украинского дипведомства Олег Николенко заявил, что РФ пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

Также в тот день главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении сообщили о решении отказаться от участия во встрече СМИД ОБСЕ из-за присутствия на ней Лаврова. По утверждению глав дипведомств стран, Россия в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности.