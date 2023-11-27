Лавров указал на минимальные шансы спасти ОБСЕ от стран Запада

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Глава внешнеполитического ведомства указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники», в числе которых он перечислил НАТО, Европейский союз (ЕС), Группу 77, а также Совет Европы и ОБСЕ.

«Последние две изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога, а в итоге их навязчиво превращают <…> в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем смысле этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики», — объяснил Лавров.

Кроме того, он добавил, что новыми членами Совета Безопасности (СБ) ООН могут стать только развивающиеся страны, пользующиеся авторитетом в своем регионе.

24 ноября власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

До этого, 25 октября, Лавров заявил, что ОБСЕ «поизносилась» и уже не выполняет свое предназначение. Российский министр отметил, что уже давно было нужно начинать формирование евразийской платформы, и подчеркнул, что нет ни одной организации, которая охватывает проблемы всего континента.

20 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности организации обратил внимание на то, что у ОБСЕ окончательно сбился компас, она рискует полностью утратить свою роль на общеевропейском пространстве.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии, Скопье, 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.