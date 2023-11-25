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Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Правительство Северной Македонии разрешило прилет Лаврова для участия в саммите ОБСЕ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщило правительство страны.

«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на прилет и посадку российского самолета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на имеющиеся для воздушных судов РФ ограничения со стороны Европейского союза (ЕС), принятое македонскими властями решение «соответствует регламенту ЕС», которое предусматривает исключения из введенных ранее рестрикций.

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Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

18 ноября министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что решение об участии Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. С его слов, будет правильным пригласить главу МИД России, а также он выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.

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