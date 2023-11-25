Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщило правительство страны.

«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на прилет и посадку российского самолета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на имеющиеся для воздушных судов РФ ограничения со стороны Европейского союза (ЕС), принятое македонскими властями решение «соответствует регламенту ЕС», которое предусматривает исключения из введенных ранее рестрикций.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

18 ноября министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что решение об участии Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. С его слов, будет правильным пригласить главу МИД России, а также он выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.