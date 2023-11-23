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Захарова указала на обязанность ОБСЕ обеспечить участие в Скопье всех сторон

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Фото: ТАСС/dpa/Christian Charisius
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ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон, заявила 23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также указала на то, что в нем должен участвовать и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы уже неоднократно говорили, что если ОБСЕ нацелена на то, что эта организация всё-таки является диалоговой площадкой, то они должны сделать всё, чтобы обеспечить каждой стране-члену полноценную возможность для участия», — приводит ее слова ТАСС.

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Ранее, 18 ноября, министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что решение об участии Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. С его слов, будет правильным пригласить главу МИД России, а также он выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.

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