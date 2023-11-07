В МИД РФ назвали аргумент в пользу утраты ОБСЕ смысла существования

Нарушение права России на участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Об этом 7 ноября заявил ТАСС источник в МИД РФ.

«В случае реализации очередного сценария по нарушению прав страны-участницы скептики получат железобетонный аргумент того, что организация утратила смысл своего существования», — сказал собеседник, комментируя информацию в СМИ, согласно которой борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова могут не пропустить для участия в этом заседании.

Источник также выразил мнение, что председательство ОБСЕ должно сделать выбор: «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию». Россия при этом скептически настроена в отношении ее будущего, отметил он.

Ранее, 25 октября, Лавров заявил, что ОБСЕ «поизносилась» и уже не выполняет свое предназначение. Российский министр отметил, что уже давно было нужно начинать формирование евразийской платформы, и подчеркнул, что нет ни одной организации, которая охватывает проблемы всего континента.

До этого, 20 октября, постпред РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности организации обратил внимание на то, что у ОБСЕ окончательно сбился компас, она рискует полностью утратить свою роль на общеевропейском пространстве. Он уточнил, что сейчас усилиями прозападного председательства попираются основополагающие для альянса правила консенсуса и правила суверенного равенства государств, навязывается украинизация всей повестки дня.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.