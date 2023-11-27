ЕК не сочла поездку Лаврова в Северную Македонию нарушением санкций

Планируемая поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Северную Македонию для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет считаться нарушением европейских санкций. Об этом 27 ноября заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано на брифинге, который транслировался пресс-службой Европейской комиссии (ЕК).

«Если страны решат разрешить российскому самолету пролететь над территорией [ЕС] или если власти Северной Македонии разрешат личное участие Лаврова, мы не будем против. Это не будет нарушением санкций», — приводит ТАСС слова Стано.

По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН. Те, кто находится под санкциями, могут приезжать в страны ЕС, если цели их поездок связаны как раз с причинами, по которым они были внесены в санкционные списки, добавил Стано.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

Позже, 24 ноября, власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в совете министров иностранных дел ОБСЕ.

27 ноября Лавров в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии, Скопье, 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.