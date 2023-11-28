Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от участия во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая состоится в Скопье (Северная Македония), из-за участия в ней руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом 28 ноября сообщается в совместном заявлении министров трех стран, опубликованном на сайте МИД Литвы.

«Мы глубоко сожалеем о решении разрешить личное участие министру иностранных дел России Сергею Лаврову в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье. <…> Мы, министры Эстонии, Латвии и Литвы, не будем участвовать в этом и не будем разделять ответственность за последствия, которые это создаст», — говорится в заявлении.

По утверждению глав дипведомств стран, Россия в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности. Они убеждены, что российское участие лишь «предоставит еще одну возможность для пропаганды».

Ранее в этот день стало известно о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия Лаврова украинским главой МИД Дмитрием Кулебой. Официальный представитель ведомства Олег Николенко заявил, что РФ пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

До этого, 27 ноября, представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН. Те, кто находится под санкциями, могут приезжать в страны ЕС, если цели их поездок связаны как раз с причинами, по которым они были внесены в санкционные списки, добавил Стано.

В этот же день Лавров в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организация должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече ОБСЕ.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября.