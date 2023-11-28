Украина бойкотирует встречу ОБСЕ из-за участия в ней Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бойкотирует встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), из-за того что в ней примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом заявил во вторник, 28 ноября, официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерскую встречу ОБСЕ из-за решения разрешить Лаврову принять участие», — сказал Николенко, чьи слова передает журнал Barron's.

Николенко также добавил, что Россия якобы пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации, дополняет «Газета.Ru».

Встреча ОБСЕ пройдет в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН. Те, кто находится под санкциями, могут приезжать в страны ЕС, если цели их поездок связаны как раз с причинами, по которым они были внесены в санкционные списки, добавил Стано.

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организация должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече ОБСЕ.

Сам Лавров 27 ноября в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».