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Захарова прокомментировала заявление МИД Франции об изоляции России

Захарова: заявление МИД Франции об изоляции РФ — изжиток колониальной замашки
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла заявление французского внешнеполитического ведомства об изоляции России пережитком колониальной замашки.

Ранее в этот день официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие главы российского МИДа Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье не говорит о том, что Россия вышла из изоляции.

«Россия и не была в изоляции. А пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки», — прокомментировала Захарова.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября.

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Ранее, 6 ноября, Лавров заявил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует, государства видят в России доброго друга. По его словам, РФ сохраняет при этом открытость к прагматичному диалогу с западными странами.

2 октября журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента России Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

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