Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией ее пролета над страной

Запрет Софией полет российского борта, в котором находилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, над территорией Болгарии — не что иное, как «злобная глупость русофобов» в руководстве страны. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете», ― прокомментировала Захарова ситуацию.

Речь идет о рейсе, на котором находилась Захарова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, летевшие в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря. Предполагалось, что Болгария даст разрешение на пролет российского борта над своей территорией.

Впоследствии София выдвинула условие: на борту не должно быть официального представителя МИД РФ. Российская сторона отказалась ему следовать, поэтому маршрут пролегал через территорию Греции.

«Речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии. Дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. Она предписывает понимать под территорией государства «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды». Воздушное пространство в термин «территория» не входит», ― отметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что болгарские чиновники не задумались об ответных мерах, которые могут быть применены к тысячам функционеров Североатлантического альянса.

Тем временем самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября).

Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

29 ноября официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие главы российского МИДа Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье не говорит о том, что Россия вышла из изоляции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла заявление французского внешнеполитического ведомства об изоляции России пережитком колониальной замашки.

В тот же день Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД организации России чинились «всяческие козни». Она отметила, что часть государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара».

Между тем 28 ноября в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.

Тогда же представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.