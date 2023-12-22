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Греф ожидает снижения ключевой ставки после I квартала 2024 года

Греф: ключевая ставка может снизиться после первого квартала 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк (ЦБ) России может начать снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года. Об этом 22 декабря сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Ставку ЦБ на конец следующего года планируем всë же выше 10%. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское», — прокомментировал Греф телеканалу «Россия-24».

Глава Сбербанка также пояснил, что при нынешней ключевой ставке ипотека в России пока существует за счет государственных дотаций, а темпы роста кредитного портфеля в следующем году будут значительно ниже.

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Ранее, 15 декабря, сообщалось, что российские банки подняли ставки по вкладам после решения Банка России повысить ключевую ставку до 16% годовых. До этого, 27 октября, регулятор увеличил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

После, 21 декабря, в банке ВТБ рассказали «Известиям», что россияне стали чаще интересоваться рублевыми сбережениями. Так, за первую половину текущего месяца банк увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей — на четверть выше результата за начало ноября. При этом в финансовой организации сообщили, что новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета.

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