Россияне в декабре стали чаще интересоваться открытием накопительного счета

Россияне стали чаще интересоваться рублевыми сбережениями, рассказали «Известиям» в ВТБ. Так, за первую половину этого месяца банк увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей — на четверть выше результата за начало ноября. При этом в финансовой организации сообщили, что новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета.

«Очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно «подстегнуло» интерес клиентов к накоплению своих средств. Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 процентных пункта», — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, до конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему буду способствовать и выплаты годовых премий.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что российские банки подняли ставки по вкладам после решения Банка России повысить ключевую ставку до 16% годовых. До этого, 27 октября, регулятор увеличил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.