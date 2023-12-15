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Ставка о двух концах: банки подняли доходность вкладов вслед за ключевой

При этом основной показатель ЦБ в 16% существенно замедлит экономику в следующем году, опасаются эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Крупнейшие банки подняли ставки по вкладам из-за повышения ключевой до 16% на последнем заседании ЦБ в 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в кредитных организациях — Сбере, ВТБ, Совкомбанке. Ужесточая денежно-кредитную политику, регулятор борется с инфляцией, которая к концу года может добраться до 8%. Однако есть и обратная сторона: такая позиция ведет к рискам рецессии, предупредили эксперты. Кроме того, они отмечают угрозу дополнительной нагрузки на казну, ведь стоимость субсидирования льготных кредитов растет.

Почему подняли ключевую ставку

В пятницу, 15 декабря, ЦБ повысил ключевую на 1 п.п. до 16%. Свое решение регулятор объясняет усилением инфляционного давления в последние месяцы, которое связано с более быстрым ростом внутреннего спроса относительно развития производственных мощностей.

При этом некоторые показатели по уровню цен улучшаются — их средний рост за октябрь-ноябрь с поправкой на сезонность составил 10% по сравнению с 12,2% в III квартале. Показатель годовой инфляции (декабрь 2023-го к декабрю 2022-го) к 11-му числу уменьшился до 7,1%. Но к концу года регулятор ожидает его вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. Накануне на прямой линии президент Владимир Путин сказал, что к концу 2023-го показатель будет около 8%.

— Мы близки к завершению цикла роста ставки, — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

цены
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Тем не менее, регулятор сохранил жесткий сигнал насчет будущих действий и допустил дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в случае расширения дефицита бюджета (ведь траты из казны способны ускорить инфляцию). Для возвращения роста цен к таргету в 4% потребуется продолжительный период высоких ставок.

Помимо того, увеличение ВВП РФ в 2023 году сложится лучше ожиданий ЦБ и превысит 3%. Как заявил накануне Владимир Путин, по итогам года показатель увеличится на 3,5%.

Экономика отклоняется от сбалансированного роста, что также давит на цены, отмечают в ЦБ. Внутренний спрос в стране продолжает поддерживаться кредитованием, темпы которого остаются высокими, хотя постепенно и замедляются.

Как изменились ставки по вкладам вслед за ключевой

Банки оперативно отреагировали на решение регулятора и сообщили о подъёме доходностей по вкладам. Ставки по депозитам 15 декабря увеличили на 0,5 п.п. в ВТБ и Совкомбанке — там максимальная доходность достигла 17% и 14,5% соответственно. Сбер в этот день также улучшил условия — теперь депозиты на шесть месяцев там можно оформить по ставке до 16% годовых. Некоторые участники рынка подняли ставки еще до решения ЦБ — например, Почта Банк, Хоум Банк и УБРиР.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— После сегодняшнего увеличения ключевой ставки ЦБ доходность по вкладам и накопительным счетам на рынке может вырасти на 0,5-1%, — заявил зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Помимо того, о планах повысить доходность депозитов в ближайшее время сообщили в ПСБ, Росбанке, «Открытии», банках «Дом.рф», Русский Стандарт и «Зенит», а также в Абсолют и ОТП Банке.

Заметного замедления роста цен пока не случилось, хотя кредитная активность замедлилась, отметил глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Максим Петроневич. Однако многие россияне перешли на сберегательную модель поведения и смогли повысить свое благосостояние за счет средств на банковских вкладах, ставки по которых растут вслед за ключевой.

Кроме того, высокий уровень ставок и рост привлекательности рублевых сбережений уже сейчас способствует укреплению курса нацвалюты, который откатился к летнему уровню около 90 за доллар, сообщил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка «Дом.рф» Григорий Жирнов. Сейчас это влияние ограничено, но в будущем оно вырастет — спрос на импорт упадет, поэтому в стране будет оставаться больше иностранных денег, а это поддержит нацвалюту.

курс
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Как рост ключевой ставки замедлит экономику

Хотя повышение ставок по вкладам — позитив для людей, есть и обратная сторона. Дорожают кредиты, что делает их менее привлекательными для всех секторов экономики, отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Это негативно влияет на конечное потребление населения, на которое приходится значительная часть ВВП.

Угнетение ключевого драйвера развития экономики неизбежно скажется на ее развитии в 2024 году, предупредил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Действия регулятора также приведут к заметному замедлению роста кредитования и инвестиций, подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, рост ВВП замедлится до 0,5-1,5%, что ниже траектории сбалансированного долгосрочного подъема экономики в 1,5-2,5%.

Главный риск от жесткой ДКП Центробанка — снижение экономической активности сверх меры, согласился главный аналитик ПСБ Денис Попов. Под воздействием дополнительных неблагоприятных факторов возможны рецессия или застой экономики.

брокер
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, рост ключевой на 8,5% за пять месяцев привел к закономерному скачку доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных долговых бумаг, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это создает дополнительное давление как на бюджет РФ, так и на бизнес.

Также российская казна находится под давлением из-за льготных кредитов. Ужесточение условий по рыночным займам усиливает их разрыв с субсидированными ссудами, пояснила Ольга Беленькая. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, дешевые кредиты получают избранные, а платят за них все остальные. Эксперт уточнила, что такие практики усиливают дисбалансы в экономике, а стимулы к развитию получают наиболее влиятельные компании, когда для остальных условия привлечения капитала становятся все более ограничительными. В долгосрочной перспективе это может стать тормозом развития экономики.

С другой стороны, производственные мощности продолжают переориентацию на военно-промышленный комплекс, напомнил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Отрасль учитывается в ВВП и в теории может полностью компенсировать сокращение экономики на период повышения ставки.

Даже в случае падения темпов роста ВВП действия Банка России помогут предупредить еще большее число долгосрочных макроэкономических рисков, заявил Денис Попов из ПСБ. Охлаждая экономику и кредитную активность сейчас, ЦБ снижает риски финансовой дестабилизации в будущем, резюмировал эксперт.

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