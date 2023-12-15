Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Центробанка РФ повысил ключевую ставку на 1 п. п. — с 15 до 16% годовых. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%», — говорится в сообщении.

Это пятое подряд повышение уровня показателя.

В ЦБ РФ отметили, что в текущих условиях рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

«​Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий повысились. В связи с этим возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что рынок ожидал роста ключевой ставки. Ее повышение на 1 процентный пункт, до 16%, было базовым сценарием для 11 из 16 опрошенных «Известиями» представителей рынка. При этом две финансовые организации допустили сохранение показателя в 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». В ОТП Банке выразили мнение, что, если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ РФ, роста ставки на 0,5 процентного пункта будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время в «Зените» и «Абсолюте» не исключили увеличения показателя до 17%.

До этого, 7 декабря, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки. Она отметила, что дешевые кредиты получают «избранные», а платят за них все остальные.

27 октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.