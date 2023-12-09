Добавят стоимость: рынок ожидает роста ключевой ставки до 16%

Банк России повысит ключевую до 16% по итогам заседания 15 декабря, следует из консенсус-прогноза «Известий». Участники финансового рынка не рассчитывают на смягчение политики регулятора на фоне ускорения роста цен сверх ожиданий. На решение ЦБ также сильно повлияют риск возникновения «инфляционной спирали» и дефицит трудовых ресурсов, который не снизится в ближайшее время. Эксперты напомнили, что денежно-кредитные условия ужесточаются не только из-за ставки — в стране меняются правила выдачи льготной ипотеки и банковские нормативы, что в совокупности приводит к еще большему сокращению кредитования.

Как ЦБ изменит ставку в декабре

На заседании 15 декабря Центробанк в очередной раз повысит ключевую ставку, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ее рост на 1 п.п., до 16%, — базовый сценарий для 11 из 16 опрошенных представителей рынка.

На снижение ключевой не ставит никто из аналитиков. Только две опрошенных кредитных организации допустили ее сохранение на уровне 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». В ОТП Банке считают: если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ, роста ставки на 0,5 п.п. будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом в двух финансовых организациях допускают увеличение ключевой до 17% — это банки «Зенит» и «Абсолют».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При принятии решения Банк России учтет тот факт, что инфляция ушла вверх от прогноза регулятора, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По сведениям Росстата, в конце ноября она ускорилась до 7,53%.

На конец года рост цен может составить 7,7–8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил глава направления Аналитики и корпоративного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Григорий Жирнов. При этом ЦБ прогнозировал, что он будет в диапазоне 7–7,5%.

Рост ВВП РФ с большой вероятностью превысит 3%, что также отличается от прогноза регулятора (2,2–2,7%), отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Развитие экономики также стимулирует инфляцию.

— Кроме того, на фоне быстрого повышения цен на продукты питания усилился рост инфляционных ожиданий, — уточнил Денис Попов.

В ноябре этот показатель неожиданно вырос на 1 п.п., до 12,2%, и достиг максимума с февраля, уточнил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. При этом показатель увеличивался даже на фоне заметного укрепления рубля, что нетипично. Такая ситуация может привести к раскручиванию «инфляционной спирали» (когда ожидания населения по ценам постепенно усиливают давление на них) — ЦБ обычно жестко реагирует на такой риск.

— Большее беспокойство регулятора могут вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до пятимесячных минимумов, — добавил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Низкие цены на нефть провоцируют ослабление курса рубля к другим валютам, объяснил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Это, в свою очередь, приводит к росту стоимости импортных товаров, что еще больше разгоняет инфляцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее накопленный запас прочности позволит реальному и финансовому секторам сохранить устойчивое финансовое положение в условиях ужесточения ДКП, уверен глава аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

Как рост ставки повлияет на экономику

Сейчас трансмиссия (влияние на экономику) принятых Центробанком в III квартале решений происходит медленнее, чем раньше, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, население хуже переходит на сберегательную модель поведения, а предприятия легче переносят издержки производства в цены. Это связано с наличием масштабных льготных программ кредитования, а также с тем, что в стране пока проводится стимулирующая бюджетная политика.

Более того, на рынке труда также сохраняется напряжение, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В октябре безработица обновила очередной исторический минимум в 2,9%. Из-за дефицита кадров (который не снизится в ближайшее время) зарплаты растут быстрее производительности труда, что способствует разгону инфляции. Людям кажется, что они легко могут увеличивать свои доходы, поэтому они всё больше тратят, а не откладывают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее по итогам предыдущих повышений ставки импорт начал снижаться, что поддерживает курс рубля, уточнили в «Финам». Возможный рост ставки 15 декабря также может оказать краткосрочную поддержку нацвалюте, однако более долгосрочный эффект проявит себя только через несколько месяцев после заседания, предупредил глава отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

— Резкой реакции валютного рынка на решение по ставке не ожидаем, — подтвердил Анатолий Трифонов из «БКС Форекс».

Конкуренция кредитных организаций за вкладчиков усилится, что обернется ростом ставок по депозитам, добавили в пресс-службе ОТП Банка. Частично этот фактор уже реализуется.

Как будет меняться ключевая ставка в начале 2024 года

Рынок в любом случае закладывает повышение ключевой, равно как и ее сохранение на высоком уровне в I квартале 2024 года, добавил директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

— Мы рассчитываем, что повышение в декабре станет заключительным, а 2024 год будет периодом стабилизации, — заявил Антон Павлов из Абсолют Банка.

После этого регулятор будет контролировать денежно-кредитные условия в стране в течение нескольких месяцев и оценивать эффект от принятых мер, уточнил эксперт. При позитивных данных он перейдет к смягчению ДКП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Для снижения ключевой ставки потребуются признаки устойчивого замедления инфляции, которых сейчас не наблюдается вовсе, — дополнил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

В следующем году ЦБ, возможно, начнет снижать ключевую ставку с темпом в 1 п.п. за заседание, отметил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Однако начать этот процесс регулятор сможет только со II квартала 2024-го.

Также важно понимать, что денежно-кредитные условия в стране ужесточаются не только вследствие роста ключевой, уточнил Денис Попов из ПСБ. Он напомнил, что ЦБ меняет банковские нормативы, делая их более строгими по отношению к рискованным заемщикам. А власти ухудшают правила льготного ипотечного кредитования, что охладит рост цен на рынке недвижимости.

Помимо этого, вся банковская система находится в состоянии структурного дефицита ликвидности, то есть у кредитных организаций всё меньше свободных денег, которые можно выдавать в качестве займов. При этом ставка Банка России уже существенно повышена и ее дальнейший рост только усилит негативное воздействие на кредитную активность в стране.