 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто
/

Заметно укрепился: рубль вошел в устойчивый коридор

Какие факторы будут влиять на российскую валюту до конца года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%. Укреплению способствовал указ об обязательной продаже валютной выручки и быстрое повышение ключевой ставки ЦБ — с 7,5 до 15%. Эксперты констатируют: рубль сильно и прогнозируемо подрос, этот потенциал не исчерпан, но ждать резких изменений курса не стоит. Какие еще факторы будут иметь значение до конца года и какие показатели можно увидеть в начале следующего, выясняли «Известия».

Продажа выручки

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%, и это означает, что у российской валюты есть все шансы закрыть лучший ноябрь как минимум с 2003 года.

рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Динамичное укрепление российской валюты объясняется предпринятыми мерами по стабилизации валютного рынка. Это, в частности, обязанность экспортеров вновь продавать валютную выручку. С 16 октября отдельные экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Механизм оказывает дополнительную поддержку рублю, так как помогает сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке и привлекает интерес к национальной валюте со стороны инвесторов.

— Указ президента о продаже валютной выручки — это одновременно еще и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, тогда доллар торговался в районе 55 рублей — в тот момент это тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно. В октябре ситуация выглядела зеркальной, — отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.

Повышение ставки

Дополнительную поддержку рублю оказывает и быстрое повышение Банком России ключевой ставки с июльских 7,5% до нынешних 15%. Высокая ставка увеличивает привлекательность рублевых вложений и снижает спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

нефть
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Повышение ключевой ставки ЦБ привело к резкому росту ставок по кредитам, в свою очередь, это послужило причиной снижения спроса на импортные товары со стороны ритейлеров, а значит, и к снижению спроса на валюту. Продолжающийся уход иностранных компаний из России также сопровождается снижением спроса на валюту, — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год
Эксперты оценили риски и положительные факторы для стоимости национальной валюты

По ее словам, на пользу рублю сыграла и стабилизация на рынке нефти. А также ожидания того, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США подходит к концу и дальнейшее повышение процентной ставки Федрезервом маловероятно.

— Это способствовало тому, что доллар продолжил откатываться к мировым валютам и, как следствие, индекс DXY, отражающий позиции американской валюты против шести ведущих мировых валют, упал почти к 103 пунктам (соответственно, евро подрос к 1,095) — это минимумы с конца лета, — поясняет аналитик.

Сто происходит: с чем связано резкое падение и обратный откат рубля
И что сейчас может стабилизировать нацвалюту

Баланс экспорта и импорта

Мощным фактором, по-прежнему работающим против рубля, остается растущий импорт. Как пояснял в сентябре зампред ЦБ Алексей Заботкин, повышенный объем импорта давит на российскую валюту. Сокращение экспортных поступлений и рост импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты.

— Однако при соответствующем объеме экспорта и при высоких ценах на основные экспортируемые товары этот фактор будет нивелирован. А если в дальнейшем будет успешнее проходить импортозамещение, то это выступит мощным долгосрочным фактором для сокращения импорта и поддержки рубля, — указывает Павел Сокол.

Контейнерная площадка
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, предварительные данные по снижению объема импорта в РФ, опубликованные ЦБ на прошлой неделе, уже стали одним из триггеров укрепления рубля в последние три дня. «Ждем их финального подтверждения в середине декабря для более глубокого анализа ситуации», — отметил аналитик.

Что дальше

Как сообщили в УК ПСБ, актуализированный прогноз банка по курсу пары рубль/доллар на конец года составляет 95 рублей за доллар.

— Прогнозы по рублю на первый квартал будут зависеть от динамики не только цен на нефть, но и от геополитических событий, мировых экономических тенденций и решений Центрального банка. На данный момент цель по доллару — 85 рублей за доллар, — комментирует начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Теряет хватку: евро вытесняют из международных расчетов
Доллар обновляет исторический максимум

Как добавляет Павел Сокол, зона поддержки сейчас находится на уровне 84–85 рублей. В ближайшее время очень вероятна приостановка укрепления рубля и коррекция к зоне 92–94. В первом квартале, скорее всего, произойдет консолидация в диапазоне 84–94 рубля, считает аналитик.

По мнению Ольги Веретенниковой, до конца года рубль может находиться в диапазоне 87–90, если не будет дополнительных внешних негативных факторов. А в первом квартале, если на фоне принятых мер инфляция начнет замедляться, правительство может смягчить введенные ограничения на продажу валютной выручки. Это приведет к ослаблению рубля до 93–95 рублей за доллар.

Как заявил недавно помощник президента РФ Максим Орешкин, российская валюта может еще укрепиться, но ждать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит. Он добавил, что дальнейшая положительная динамика российской национальной валюты зависит от объема снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир