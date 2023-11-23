Заметно укрепился: рубль вошел в устойчивый коридор

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%. Укреплению способствовал указ об обязательной продаже валютной выручки и быстрое повышение ключевой ставки ЦБ — с 7,5 до 15% . Эксперты констатируют: рубль сильно и прогнозируемо подрос, этот потенциал не исчерпан, но ждать резких изменений курса не стоит. Какие еще факторы будут иметь значение до конца года и какие показатели можно увидеть в начале следующего, выясняли «Известия».

Продажа выручки

С начала месяца доллар подешевел к рублю на 5,35%, и это означает, что у российской валюты есть все шансы закрыть лучший ноябрь как минимум с 2003 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Динамичное укрепление российской валюты объясняется предпринятыми мерами по стабилизации валютного рынка. Это, в частности, обязанность экспортеров вновь продавать валютную выручку. С 16 октября отдельные экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема . Механизм оказывает дополнительную поддержку рублю, так как помогает сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке и привлекает интерес к национальной валюте со стороны инвесторов.

— Указ президента о продаже валютной выручки — это одновременно еще и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, тогда доллар торговался в районе 55 рублей — в тот момент это тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно. В октябре ситуация выглядела зеркальной, — отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.

Повышение ставки

Дополнительную поддержку рублю оказывает и быстрое повышение Банком России ключевой ставки с июльских 7,5% до нынешних 15%. Высокая ставка увеличивает привлекательность рублевых вложений и снижает спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Повышение ключевой ставки ЦБ привело к резкому росту ставок по кредитам, в свою очередь, это послужило причиной снижения спроса на импортные товары со стороны ритейлеров, а значит, и к снижению спроса на валюту. Продолжающийся уход иностранных компаний из России также сопровождается снижением спроса на валюту, — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

По ее словам, на пользу рублю сыграла и стабилизация на рынке нефти . А также ожидания того, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США подходит к концу и дальнейшее повышение процентной ставки Федрезервом маловероятно.

— Это способствовало тому, что доллар продолжил откатываться к мировым валютам и, как следствие, индекс DXY, отражающий позиции американской валюты против шести ведущих мировых валют, упал почти к 103 пунктам (соответственно, евро подрос к 1,095) — это минимумы с конца лета, — поясняет аналитик.

Баланс экспорта и импорта

Мощным фактором, по-прежнему работающим против рубля, остается растущий импорт . Как пояснял в сентябре зампред ЦБ Алексей Заботкин, повышенный объем импорта давит на российскую валюту. Сокращение экспортных поступлений и рост импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты.

— Однако при соответствующем объеме экспорта и при высоких ценах на основные экспортируемые товары этот фактор будет нивелирован. А если в дальнейшем будет успешнее проходить импортозамещение, то это выступит мощным долгосрочным фактором для сокращения импорта и поддержки рубля, — указывает Павел Сокол.

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Как добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, предварительные данные по снижению объема импорта в РФ, опубликованные ЦБ на прошлой неделе, уже стали одним из триггеров укрепления рубля в последние три дня . «Ждем их финального подтверждения в середине декабря для более глубокого анализа ситуации», — отметил аналитик.

Что дальше

Как сообщили в УК ПСБ, актуализированный прогноз банка по курсу пары рубль/доллар на конец года составляет 95 рублей за доллар .

— Прогнозы по рублю на первый квартал будут зависеть от динамики не только цен на нефть, но и от геополитических событий, мировых экономических тенденций и решений Центрального банка. На данный момент цель по доллару — 85 рублей за доллар, — комментирует начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Как добавляет Павел Сокол, зона поддержки сейчас находится на уровне 84–85 рублей. В ближайшее время очень вероятна приостановка укрепления рубля и коррекция к зоне 92–94. В первом квартале, скорее всего, произойдет консолидация в диапазоне 84–94 рубля , считает аналитик.

По мнению Ольги Веретенниковой, до конца года рубль может находиться в диапазоне 87–90, если не будет дополнительных внешних негативных факторов. А в первом квартале, если на фоне принятых мер инфляция начнет замедляться, правительство может смягчить введенные ограничения на продажу валютной выручки. Это приведет к ослаблению рубля до 93–95 рублей за доллар.

Как заявил недавно помощник президента РФ Максим Орешкин, российская валюта может еще укрепиться, но ждать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит. Он добавил, что дальнейшая положительная динамика российской национальной валюты зависит от объема снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.