За большим процентом: нужно ли нести сбережения в банки сейчас

Россияне продолжают всё активнее нести деньги в банки. За 10 месяцев 2023 года объем вкладов физических лиц увеличился на 24% и превысил 41 трлн рублей. Возросший интерес населения к срочным депозитам объясняется резким повышением ключевой ставки Банка России, которая потянула за собой ставки по вкладам в коммерческих банках. Пора ли класть деньги на депозиты или подождать еще более выгодных условий, а также не грозят ли банкам финансовые проблемы из-за дорогих народных вкладов, разбирались «Известия».

Вопросы роста

Последние годы прирост вкладов россиян в банках был достаточно нестабильным, а в отдельные периоды (пандемийный 2020 год) этот показатель даже снижался. В 2022 году рост вкладов едва ли составил 6%, а объем долгосрочных депозитов и вовсе рухнул почти на треть. Это контрастировало с 2010-ми годами, когда россияне обрели уверенность в отечественной банковской системе, размещая вклады рекордными темпами.

С тех пор многое изменилось: в 2020–2022 годах ставки по депозитам в реальном выражении часто были отрицательными, то есть ниже инфляции. Пертурбации 2022 года также не добавили срочным вкладам популярности. К тому же появились интересные альтернативы: народ понес деньги на фондовый рынок, где количество брокерских счетов за считаные пару-тройку лет выросло почти в 10 раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

2023 год, однако, вновь изменил тренды. На фоне высокой инфляции и признаков перегрева экономики ЦБ начал агрессивное повышение ставок рефинансирования: ключевая за четыре месяца выросла вдвое — с 7,5% до 15%. За ними последовали и ставки по банковским вкладам. Если на начало года средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков составляла чуть более 8%, то сейчас она достигла 13,6%. Это намного выше показателей инфляции и прогнозов на ее развитие в ближайшие месяцы.

Возможности и капканы

Впрочем, есть нюансы . Во многих банках можно сейчас вложить деньги даже под 14% годовых, но это обставляется разнообразными дополнительными условиями. В одних банках максимальный процент предоставляется на короткий срок (что необычно — как правило, процент растет по мере увеличения срока размещения), в других ставка является плавающей и падает после нескольких первых месяцев. В третьих существуют разные специфические требования вроде подписки на сервисы экосистемы банка. Без всего этого ставка может оказаться намного ниже — в районе 9–11%. Но и это довольно много в сравнении с текущим уровнем инфляции в стране (7,5% в год) и тем более ожиданиями роста цен в 2024-м, когда по общему мнению, рост цен будет замедляться. В любом случае банковские вклады сейчас являются весьма привлекательным продуктом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но имеет ли смысл немедленно отправляться в кредитную организацию для размещения денег или стоит немного подождать, когда процентные ставки вырастут еще сильнее?

— Пока основная интрига связана с итогами заседания Банка России 15 декабря, — комментирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. — Исходя из оперативных данных Росстата, инфляция по итогам года может превысить обновленный прогноз ЦБ (7–7,5%), что не исключает дополнительного повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Кроме того, к середине декабря большинство банков должны запустить традиционные новогодние промовклады с повышенными ставками. Таким образом, целесообразно дождаться решения регулятора по ставке в середине декабря, после чего зафиксировать доходность на более длинный срок.

— На фоне продолжающегося ускорения инфляции на рынке усиливаются ожидания, что на заседании в середине декабря Банк России еще раз поднимет ключевую ставку, что также вызовет дальнейший рост депозитных ставок, — соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Кроме того, в преддверии новогодних праздников многие банки, вероятно, будут проводить различные маркетинговые акции, в рамках которых будут предлагать еще более привлекательные условия по вкладам.

По его словам, есть смысл пока не торопиться и, например, положить деньги на накопительный счет (ставки по которым, кстати, тоже выросли), а уже ближе к концу года переложить на срочный депозит.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что на ближайшем декабрьском заседании ЦБ РФ базовый сценарий — сохранение ключевой на текущем уровне 15%.

— При этом Банк России, естественно, будет готов и снова повышать ставку (например до 16%), если до 15 декабря не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. При таком раскладе ставки по вкладам вырастут совсем незначительно. Все-таки основная фаза роста уже точно позади.

Он добавил, что по длинным вкладам (от года) зафиксировать ставку в +16% вряд ли получится без каких-то промоакций.

— В любом случае, даже если вы ждете более высокую ставку, то проще держать средства на накопительных счетах с начислением процентов на ежедневный остаток, — считает эксперт. — На рынке есть предложения с доходностями выше 11%.

Что тревожит регулятора

В то же время настолько сильный рост ставок по депозитам, как правило, вызывает беспокойство у регуляторов. 10 лет назад, когда российские кредитные организации увидели, что могут прекрасно финансироваться за счет населения, они также резко повышали ставки. Банк России многократно ограничивал ставки по вкладам в коммерческих банках из-за угрозы стабильности всему финансовому сектору. Может ли нынешняя ситуация также повлечь за собой негативные последствия для банков в перспективе, учитывая, что и рефинансирование «сверху» также резко усложнилось?

По словам Грицкевича, угрозы для кредитных организаций сейчас не видно.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— В настоящий момент банковская система обладает высокой устойчивостью с существенной долей активов с плавающими ставками, которые переоцениваются вслед за ключевой ставкой, — отмечает он.— Кроме того, текущий цикл повышения ключевой ставки уже находится либо на пике, либо очень близок к нему, поэтому в следующем году стоит ждать перехода ключевой ставки к снижению.

Додонов считает, что некоторые проблемы для кредитных организаций в данных обстоятельствах возникнуть могут.

— Резкий рост процентных ставок и ужесточение макропруденциального регулирования розничного сегмента будут оказывать сдерживающее влияние на кредитование населения и бизнеса в предстоящие месяцы, — считает эксперт. — Кроме того, на фоне опережающего роста стоимости фондирования можно ожидать определенного давления на чистые процентные доходы банков. В связи с этим вероятно определенное ослабление финансового результата российских банков в конце этого года, а также в следующем году. Хотя степень влияния на различных кредиторов может заметно отличаться. Кроме того, жесткая монетарная политика будет оказывать общее охлаждающее воздействие на российскую экономику — ситуация, к которой весьма чувствителен банковский бизнес.

Карпунин отмечает, что регулятору приходится выбирать оптимальную политику в текущих условиях.