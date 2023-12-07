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Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик

Набиуллина: избыток льготного кредитования может завести экономику РФ в тупик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Избыток льготных государственных программ в банках может стать «порочным кругом» и завести российскую экономику тупик. Об этом 7 декабря заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных», — заявила глава регулятора.

Она отметила, что дешевые кредиты получают «избранные», а платят за них все остальные. Таким образом, по словам Набиуллиной, можно «войти в порочный круг», когда возникает искушение отреагировать на высокую ключевую ставку расширением подобных программ.

«Программы расширяются, мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — цитирует финансового специалиста «Газета.Ru».

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Ранее, 29 сентября, Набиуллина заявила, что регулятор фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Она отметила, что Центробанк будет следить за качеством ипотеки и при необходимости применять более жесткие меры.

До этого, 15 сентября, эксперты оценили последствия снижения доли льготной ипотеки и изменения условий. Так, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что льготная ипотека должна сохраниться в пределах 30–40% рынка. По его словам, это будет стимулировать банки разрабатывать свои программы в своеобразной конкуренции с государством.

В России действует несколько федеральных льготных программ ипотеки. Среди них «Семейная ипотека» под 6%, «Льготная ипотека на новостройки» под 8% годовых, «Ипотека для IТ-специалистов» под 5%, «Дальневосточная ипотека» под 2%. Первоначальный взнос составляет 15% от суммы сделки.

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