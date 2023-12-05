Все ходы записаны: правила предоставления потребительских кредитов могут изменить

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин представил законопроект, который меняет алгоритм действий кредитных организаций при выдаче займов. По мнению автора инициативы, банк обязан выяснить настоящую цель кредитования, за счет каких ресурсов кредит с процентами будет возвращен, и убедиться, что клиент не испытывает внешнего давления в виде насилия или угрозы. По задумке Шейкина, такой порядок убережет накопления россиян от действий мошенников. За неисполнение новых требований банковский договор можно будет признать недействительным, пояснил сенатор. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Прослушать и проверить

Выяснить, по доброй ли воле пришел человек, поможет аудиозапись разговора с потенциальным заемщиком. В случае споров запись станет доказательством невиновности сотрудников банка. Если все процедуры соблюдены, клиента обяжут вернуть кредит. Если же нет — договор признают незаключенным и заемщика освободят от необходимости выплатить долг.

Проблема стоит достаточно остро. В 2022 году обманом со счетов россиян похищено 14,1 млрд рублей, а только за первые полгода текущего — 4,5 млрд рублей. Наиболее распространены схемы, когда звонящий представляется сотрудником банка, Центробанка, Следственного комитета. Под разными предлогами, чтобы спасти средства, мошенники предлагают перевести их на «безопасные счета». Так жертвы лишаются денег и получают кредитную нагрузку.

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Относительная легкость при получении потребительского кредита у нас в стране — одна из главных причин распространения большого количества связанных с этим мошеннических схем, признает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Предлагаемые меры вполне могут помочь, заметно снизив действенность ряда таких схем. Кроме того, дополнительные вопросы по поводу рисков и того, из каких средств заемщик будет возвращать кредит, помогли бы оградить некоторых граждан от совершения спонтанных покупок на заемные средства, — говорит он.

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По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, ужесточение правил выдачи займов — здравая идея.

— Необходимо уходить от практики кредитования всех подряд. Это понимает и государство — регулярно появляются соответствующие ограничительные инициативы.

Перегрузка системы

Радикально изменить ситуацию предлагаемый законопроект не сможет, полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Предложение сенатора опирается на инструменты, которые банки уже достаточно широко применяют, в том числе для борьбы с мошенничеством, — говорит он.

По мнению специалиста, для защиты заемщиков и наказания виновных существуют соответствующие статьи УК РФ. И их достаточно.

— Между тем принятие подобного законопроекта загрузит банки техническими процедурами, что приведет к росту издержек и в конечном итоге приведет к удорожанию процедуры выдачи кредита, что ударит по клиенту, — предостерегает Твердохлеб.

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По мнению Игоря Додонова, внедрение новых правил приведет к тому, что банкам придется существенно корректировать бизнес-процессы, связанные с потребительским кредитованием.

— В свою очередь, логичное следствие дополнительных инвестиций в оборудование — дальнейшее удорожание кредитов, — прогнозирует эксперт.

Рост расходов банков приведет и к закрытию малорентабельных операционных офисов, чаще в спальных районах, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Тенденция на закрытие небольших отделений набирает силу еще со времен пандемии, — говорит собеседница «Известий».

— К примеру, из десяти отделений банка в городе два закроют и сохранят возможность кредитования только в одном-двух, а в остальных оставят только обслуживание текущих счетов — с сокращением штата. Такого рода оптимизация преследует урезание расходов и чревата неудобствами для клиентов, — считает финансист.

Этого мало

Совершенствовать методы борьбы с недобросовестными практиками в сфере потребительского кредитования необходимо, полагает директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

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— В то же время подход большинства банков к идентификации и фиксации взаимодействия с клиентами уже достаточно развит, в том числе в части установления целевого использования и ведения аудиозаписи телефонных разговоров, — указывает специалист.

Эксперт настаивает на том, что варианты предоставления потребкредитов слишком разнообразны, как и мошеннические схемы завладения чужими средствами и технологическая подкованность злоумышленников. Таким образом, предложенные меры вряд ли сами по себе могут быть достаточны для значительного сокращения объема мошенничества.

— Необходим комплексный подход с активным участием правоохранительных органов, — комментирует он.

Все врут

Узнать, какие цели преследует заемщик, трудно, если тот не говорит всей правды, считает Александр Шнейдерман.