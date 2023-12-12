Ключевая ставка ЦБ РФ: когда заседание в декабре, чего ждать

В пятницу, 15 декабря, Центральный банк России проведет заключительное на 2023 год заседание по ключевой ставке. Эксперты предполагают, что по итогам ставку могут повысить до 16% годовых. О том, как принимаются решения по ключевой ставке и как она повлияет на курс доллара в 2024 году и ставки по ипотеке и вкладам, — в материале «Известий».

Заседание ЦБ по ключевой ставке 15 декабря 2023

Заключительное, восьмое, заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 15 декабря. На прошлом заседании, 27 октября, Центробанк в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. В своем заявлении Банк России пояснил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка может быть повышена еще раз, «ощутимыми шагами», если принятое в октябре решение не замедлит инфляцию. «На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — сказала финансист.

Она заверила, что ЦБ обладает эффективными инструментами для снижения инфляции. Регулятор будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы не раскрутилась инфляционная спираль.

Ключевая ставка на сегодня, динамика изменений в 2023 году

Эксперты предполагают, что на заседании 15 декабря Центробанк повысит ключевую ставку до 16% годовых: с таким предположением выступили 11 из 16 опрошенных представителей рынка. Только две опрошенных кредитных организации допустили ее сохранение на уровне 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». При этом в двух финансовых организациях допускают увеличение ключевой до 17% — это банки «Зенит» и «Абсолют».

Добавят стоимость: рынок ожидает роста ключевой ставки до 16% Как это отразится на людях и экономике и когда ЦБ закончит цикл ужесточения монетарной политики



В настоящее время ключевая ставка составляет 15% годовых. Ранее, с 15 сентября до 27 октября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно прогнозу управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, ЦБ может повысить ставку как на ближайшем заседании, так и в феврале 2024 года. «Основной приоритет Банка России — сдерживание инфляции, поэтому ее уровень будет одним из главных факторов, влияющих на решение по ключевой ставке. Невзирая на то что инфляция, по последним данным, замедлила свой рост, ее уровень всё еще находится на верхней границе ожидаемого регулятором диапазона», — отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким. Также по-прежнему показывают активные темпы роста корпоративное кредитование и ипотека, эти данные тоже будут весомыми аргументами к повышению уровня ставки, добавил он.

О снижении ключевой ставки, по мнению Николая Ряскова, можно будет говорить не раньше второго полугодия 2024 года.

Эксперты «Известий» напомнили, что денежно-кредитные условия ужесточаются не только из-за ставки — в стране меняются правила выдачи льготной ипотеки и банковские нормативы, что в совокупности приводит к еще большему сокращению кредитования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как формируется ключевая ставка

Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Ее уровень формируется так, чтобы удалось сохранять годовую инфляцию на уровне около 4%. С 2021 года ЦБ публикует прогнозную траекторию ключевой ставки.

Размер ключевой ставки учитывают при расчете налогов, некоторых штрафов и пеней за просроченные налоговые платежи. Также на текущее значение ключевой ставки опираются при расчете налога на процентный доход по вкладам.

Высокая ключевая ставка: что это такое и на что она влияет В ЦБ спрогнозировали период жесткой денежно-кредитной политики

Как принимаются решения о ключевой ставке

Перед каждым решением по ключевой ставке, в так называемую неделю тишины, Центробанк публикует доклад с комментариями по состоянию региональной экономики и прогноз основных экономических показателей от ведущих аналитиков.

По итогам каждого заседания на сайте публикуется пресс-релиз о ключевой ставке, а затем председатель Банка России выступает на пресс-конференции и отвечает на вопросы журналистов.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Банка России

При принятии решения Банк России учтет тот факт, что инфляция ушла вверх от прогноза регулятора, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов. По сведениям Росстата, в конце ноября она ускорилась до 7,53%.

Большее беспокойство регулятора могут вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до пятимесячных минимумов, добавил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Что будет дальше с курсом доллара, ипотекой, вкладами, кредитами

Возможный рост ставки 15 декабря также может оказать краткосрочную поддержку нацвалюте, которая укрепится к доллару и другим валютам. Однако более долгосрочный эффект проявит себя только через несколько месяцев после заседания, предупредил глава отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев.

Ипотечные ставки напрямую зависят от ключевой. В последние месяцы российский рынок жилья находится на перепутье. После нескольких лет бурного роста как в смысле количества квадратных метров, так и в смысле цен радикально изменилась конъюнктура: резко выросшие ставки поставили под угрозу спрос на новое и вторичное жилье. Уже сейчас фиксируются многолетние максимумы по количеству нераспроданных метров в новостройках .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Напротив, вклады в банках при повышении ключевой ставки становятся более привлекательными. Так, в октябре многие российские банки начали повышать ставки по вкладам еще до решения ЦБ в ожидании повышения ключевой. Более привлекательными стали условия у 17 из топ-50 кредитных организаций. В основном речь идет о краткосрочных вкладах, от одного до трех месяцев, или о вкладах на два года без возможности пополнить или снять деньги.