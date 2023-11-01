 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США допустили потерю Украиной еще до 30% территорий
Мир
Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков
Экономика
В Минстрое решили разобраться с ценообразованием на квартиры
Общество
В Волгоградской области начала действовать секта во главе с «царем»
Мир
Пассажиров задержанного на 14 часов рейса с Кубы в Москву пустили в самолет
Политика
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Туризм
В Таиланде начал действовать безвизовый режим для граждан РФ до 90 дней
Политика
Песков прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Мир
В ЦАХАЛ ответили на обвинения в военных преступлениях в секторе Газа
Мир
Первые иностранцы начали покидать сектор Газа через границу с Египтом
Экономика
ФАС возбудила дело против Альфа-банка за недостоверную рекламу
Армия
Шойгу сообщил об активном продвижении войск РФ на Украине
Мир
Макрон прибыл с визитом в Казахстан
/

Ставки вверх: российские банки увеличивают проценты по вкладам

Какие условия по накопительным счетам анонсировали в ноябре крупные банки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие российские банки начали повышать ставки по вкладам еще до решения ЦБ в ожидании повышения ключевой. Как сообщали «Известия», более привлекательными стали условия у 17 из топ-50 кредитных организаций. В дальнейшем тенденция укрепилась: сегодня вложить деньги под 14% и выше можно более чем в 30 кредитных организациях. Как изменились ставки по депозитам после решения ЦБ — в материале «Известий».

Ставки по вкладам растут: где лучший процент

Центробанк 27 октября в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Вслед за этим решением кредитные банки начали привлекать средства россиян, повышая ставки по вкладам для населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, максимальная ставка по одному из рублевых вкладов в «Альфе» сравнялась с ключевой — 15%. По условиям, деньги необходимо внести на три года, без возможности пополнения и снятия и при подключении опции капитализация процентов. Объем депозита составляет от 50 тыс. до 30 млн рублей. При более коротких сроках ставка уменьшается.

До 15% подняли ставку по накопительному счету и в ВТБ. Повышенная ставка действует для первых клиентов, срок действия — три месяца. Повышенные проценты начисляются на сумму до миллиона рублей.

Также деньги под 15% годовых можно положить в «Газпромбанке». Накопительный счет оставляет круглосуточный доступ к средствам и обещает выплату процентов каждый месяц. При этом повышенная ставка в 15% действует только в первые два месяца.

Вклады по ставке 15% предлагают также МТС Банк и Московский кредитный банк. В МТС Банке акция действует на первый вклад длительностью в четыре месяца и сумме от 10 тыс. рублей, а в МКБ — при вкладе на 185 дней и ежемесячным покупкам по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Под 14,5% можно открыть депозит в банке ДОМ.РФ. Максимальная ставка распространяется на вклад объемом от миллиона рублей со сроком три года. Для сохранения условий пополнять или снимать деньги со счета нельзя, проценты начисляются в конце срока.

«Сбер» предложил клиентам вклад под 14% годовых на сумму от 100 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена, выгоднее всего открывать депозит на полгода, отмечают в банке.

Росбанк 28 октября повысил до 14% ставку по одному из депозитов в рамках юбилейной опции «30 лет». Клиенты банка могут положить деньги на срок 6 месяцев под 14% годовых. Открыть вклад с повышенной ставкой можно до 30 ноября, максимальная сумма депозита — миллион рублей.

Экономист дал россиянам совет по вкладам

С нынешним повышением ключевой ставки вклады для россиян становятся очень привлекательными, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он призвал воспользоваться ситуацией, поскольку она вряд ли продлится долго.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если есть свободные средства, сейчас ничего более выгодного, чем отнести их на депозит, нет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Как будет меняться ключевая ставка в России в 2023-2024 годах

Ключевая ставка может быть повышена еще раз на последнем заседании Банка России 15 декабря 2023 года, заявила 27 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения», — сказала она на пресс-конференции.
Набиуллина отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила она.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в базовом сценарии средняя ключевая ставка в 2024 году должна составить 12,5-14,5%. То есть Банк России пообещал удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, которое необходимо для снижения инфляции в России в 2024 году до 4%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир