Ставки вверх: российские банки увеличивают проценты по вкладам

Многие российские банки начали повышать ставки по вкладам еще до решения ЦБ в ожидании повышения ключевой. Как сообщали «Известия», более привлекательными стали условия у 17 из топ-50 кредитных организаций. В дальнейшем тенденция укрепилась: сегодня вложить деньги под 14% и выше можно более чем в 30 кредитных организациях. Как изменились ставки по депозитам после решения ЦБ — в материале «Известий».

Ставки по вкладам растут: где лучший процент

Центробанк 27 октября в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Вслед за этим решением кредитные банки начали привлекать средства россиян, повышая ставки по вкладам для населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, максимальная ставка по одному из рублевых вкладов в «Альфе» сравнялась с ключевой — 15%. По условиям, деньги необходимо внести на три года, без возможности пополнения и снятия и при подключении опции капитализация процентов. Объем депозита составляет от 50 тыс. до 30 млн рублей. При более коротких сроках ставка уменьшается.

До 15% подняли ставку по накопительному счету и в ВТБ. Повышенная ставка действует для первых клиентов, срок действия — три месяца. Повышенные проценты начисляются на сумму до миллиона рублей.

Также деньги под 15% годовых можно положить в «Газпромбанке». Накопительный счет оставляет круглосуточный доступ к средствам и обещает выплату процентов каждый месяц. При этом повышенная ставка в 15% действует только в первые два месяца.

Вклады по ставке 15% предлагают также МТС Банк и Московский кредитный банк. В МТС Банке акция действует на первый вклад длительностью в четыре месяца и сумме от 10 тыс. рублей, а в МКБ — при вкладе на 185 дней и ежемесячным покупкам по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Под 14,5% можно открыть депозит в банке ДОМ.РФ. Максимальная ставка распространяется на вклад объемом от миллиона рублей со сроком три года. Для сохранения условий пополнять или снимать деньги со счета нельзя, проценты начисляются в конце срока.

«Сбер» предложил клиентам вклад под 14% годовых на сумму от 100 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена, выгоднее всего открывать депозит на полгода, отмечают в банке.

Росбанк 28 октября повысил до 14% ставку по одному из депозитов в рамках юбилейной опции «30 лет». Клиенты банка могут положить деньги на срок 6 месяцев под 14% годовых. Открыть вклад с повышенной ставкой можно до 30 ноября, максимальная сумма депозита — миллион рублей.

Экономист дал россиянам совет по вкладам

С нынешним повышением ключевой ставки вклады для россиян становятся очень привлекательными, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он призвал воспользоваться ситуацией, поскольку она вряд ли продлится долго.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если есть свободные средства, сейчас ничего более выгодного, чем отнести их на депозит, нет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Как будет меняться ключевая ставка в России в 2023-2024 годах

Ключевая ставка может быть повышена еще раз на последнем заседании Банка России 15 декабря 2023 года , заявила 27 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения», — сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила она.