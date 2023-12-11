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Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых

Эксперт Рясков: ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 16% в декабре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На заседании 15 декабря совет директоров Центробанка РФ (ЦБ РФ) может принять решение поднять ключевую ставку до 16% годовых, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Такой прогноз он привел «Известиям» 11 декабря.

«Основной приоритет Банка России — сдерживание инфляции, поэтому ее уровень будет одним из главных факторов, влияющих на решение по ключевой ставке. Невзирая на то что инфляция, по последним данным, замедлила свой рост, ее уровень всё еще находится на верхней границе ожидаемого регулятором диапазона», — отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким. Также по-прежнему показывают активные темпы роста корпоративное кредитование и ипотека, эти данные тоже будут весомыми аргументами к повышению уровня ставки, добавил он.

«Мы прогнозируем, что ключевая ставка может быть повышена до 16% годовых на ближайшем заседании в декабре 2023-го. Мы не исключаем, что ключевая ставка может быть повышена и на заседании в феврале 2024 года, а во втором полугодии следующего года, вероятно, начнется ее снижение», — заключил Рясков.

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9 ноября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в текущем году на уровне 15%, однако до конца 2023-го также может быть и ее повышение.

В настоящее время ключевая ставка составляет 15% годовых. Ранее, с 15 сентября до 27 октября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября прошлого года.

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