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Набиуллина назвала условия для дальнейшего повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ готов повышать ставку, если не увидит замедления инфляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России готов повышать ключевую ставку «ощутимыми шагами», если не отметит признаки устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — сказала финансист.

Она заверила, что ЦБ обладает эффективными инструментами для снижения инфляции. Регулятор будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы не раскрутилась инфляционная спираль.

Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года.

ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Новый разворот: рублю прописали укрепление до 90 за доллар к концу года
Что поддерживает курс и будет ли отскок

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

После роста ставки рубль укрепился в ходе торгов на Московской бирже, на 13:40 курс доллара снизился на 1 рубль, до 92,96 рубля.

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