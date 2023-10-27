Набиуллина назвала условия для дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России готов повышать ключевую ставку «ощутимыми шагами», если не отметит признаки устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — сказала финансист.

Она заверила, что ЦБ обладает эффективными инструментами для снижения инфляции. Регулятор будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы не раскрутилась инфляционная спираль.

Банк России ранее в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года.

ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

После роста ставки рубль укрепился в ходе торгов на Московской бирже, на 13:40 курс доллара снизился на 1 рубль, до 92,96 рубля.