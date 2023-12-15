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Российские банки решили поднять ставки по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские банки решили улучшить условия размещения вкладов для своих клиентов и поднять ставки после повышения Центробанком РФ 15 декабря ключевой ставки.

В ВТБ сообщили, что с 16 декабря размещение средств в рублях будет доступно по ставке до 16% годовых в зависимости от типа продукта.

«Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 процентного пункта. В этих условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия: капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов», — сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В то же время в Альфа-банке объявили о повышении с 16 декабря ставки на вклад «Максимальный» до 16%.

В банке «Открытие» заявили, что планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам. В настоящее время итоговые условия прорабатываются.

Кроме того, в пресс-службе ПСБ сообщили, что в настоящее время оценивают целесообразность изменения ставок по сберегательным продуктам для физических лиц.

Зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин выразил мнение, что очередное повышение ключевой ставки ЦБ будет еще активнее стимулировать банки к запуску предновогодних специальных акций по вкладам и накопительным счетам, что станет для клиентов особенно привлекательным и востребованным в канун праздников. Он предположил, что доходность по таким сезонным вкладам может достигнуть уровня 17–17,5% годовых. При этом в Почта Банке до решения ЦБ запустили вклад «Новогодний» с доходностью 17% годовых.

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Показатель может быть повышен в пятый раз за год

Ранее в этот день Центробанк поднял ключевую ставку до 16% годовых. До этого, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ повысил ставку до 15%. С 15 сентября показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

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