Сберегай и властвуй: ставки по вкладам превысили 17%

Ставки по вкладам выросли до 17–17,5% годовых , сообщили «Известиям» в «Сравни», эту информацию подтвердили в крупнейших банках. Теперь они выше ключевой , которую в декабре увеличили до 16%. Наиболее высокую доходность в основном предлагают по коротким депозитам . Долгосрочные — значительно менее выгодны (13–16%), поскольку кредитные организации ожидают смягчения денежно-кредитной политики . Банки борются за клиентов, но они уже фиксируют спад интереса к депозитам. Почему на самом деле такие условия доступны не всем и как дальше будут вести себя ставки — в материале «Известий» .

Какие самые выгодные ставки по вкладам в декабре 2023-го

Максимальная доходность сберегательных продуктов подскочила до 17–17,5% годовых , рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни». После 15 декабря, когда Центробанк повысил ключевую ставку с 15 до 16%, условия по депозитам изменили большинство игроков рынка , отметила менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева. По ее словам, все крупные банки из топ-30 пересмотрели показатели по этому продукту. Повышение составило от 0,5 до 2 п.п .

— Сейчас самые высокие ставки банки предлагают по краткосрочным продуктам (на три-шесть месяцев). На долгосрочные (на один-три года) они не дают высокие проценты, поскольку ожидают очередного заседания по ключевому показателю и не замораживают условия по депозитам надолго , — поделилась эксперт.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Согласно данным на сайте «Сравни», сейчас по вкладам на год предлагается доходность в пределах 12,5–16%.

Рост доходности краткосрочных депозитов ускорился в начале декабря , зафиксировали и в «Финуслугах». В результате средние значения ставок по предложениям на три месяца достигли 13,66%, а на полгода — 13,85%.

Проценты по вкладам на год равны 12,59%. В целом привлекательность депозитов с начала декабря улучшили 32 банка из числа топ-50 , рассказали «Известиям» в «Финуслугах».

В крупнейших финансовых организациях сообщили, что поднимали ставки по вкладам в декабре несколько раз . Например, в «Абсолют Банке» — четырежды. Там уточнили: три раза было повышение по депозитам и один по накопительному счету — 1, 8, 12 и 19 декабря. Доходность по ним в целом повышена в диапазоне 0,25–1 п.п.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В этом месяце ставки пересмотрены три раза, рассказали в Совкомбанке. 5 декабря на 0,5 п.п. повышены проценты на трех- и шестимесячные вклады, на 1 п.п. — на девяти- и двенадцатимесячные продукты. Затем еще дважды — уже после повышения ключевой (15 и 19 числа): на 0,5 п.п. увеличена доходность краткосрочных депозитов. Сейчас максимальный процент равен 15% годовых, добавили в «Совкомбанке».

— Банк «Дом.рф» с 19 декабря повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов на 1–2 п.п. Максимальная доходность по вкладам составила 16,2%, — поделились в организации.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

МТС Банк с 11 декабря улучшил условия по депозиту на 1 п.п., сказали в пресс-центре организации. УБРиР еще 13 числа увеличил проценты на 0,5–0,7 п.п., отметили в банке. В РНКБ сообщили: последнее повышение ставок по сберегательным инструментам было в ноябре — на 1,7 п.п. максимум. Там сказали, что в декабре планируется еще одно увеличение.

Также в декабре ставки по депозитам до 16–16,5% подняли в Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке, Росбанке.

Стоит ли ждать дальнейшего роста ставок на депозиты

Предлагаемые банками ставки по депозитам в большинстве случаев носят рекламный характер, и зачастую они актуальны при выполнении определенных услови й, отметил общественный деятель, эксперт по социально-экономической политике Александра Тищенко. По ее словам, чаще всего такие предложения действуют при оформлении дополнительных продуктов или услуг. Также может быть ограничена длительность повышенной доходности по вкладу, например она действует всего два месяца, а дальше снижается до 14% .

Реальные ставки, без дополнительных условий, зачастую не превышают ключевую ЦБ. Поэтому надо внимательно изучать нюансы и оценивать выгоды, рекомендует Александра Тищенко. По ее мнению, сейчас следует рассматривать депозиты на максимально длительный срок, чтобы зафиксировать предлагаемые 12–14% годовых.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Крупную сумму лучше хранить в разных банках, потому как системой страхования сбережений покрывается только 1,4 млн рублей . Не стоит забывать и про налог на вклады, резюмировала Александра Тищенко.

Так как ключевая ставка будет держаться на высоком уровне большую часть 2024-го, то доходность по вкладам останется привлекательной и спрос на них продолжит расти , оценила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Но уже не в таком темпе, как в этом году.

— Есть вероятность, что уже на плановом заседании ЦБ в феврале будет принято решение по снижению или сохранению ключевой ставки. Тогда и доходность вкладов, скорее всего, пойдет вниз . В целом до весны существенных колебаний не будет, а сезонное повышение ставок и промоакции запустятся ближе к марту, — уверена Мария Татаринцева из «Сравни».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Существенное повышение ставок уже маловероятно, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По актуальным данным ЦБ, объем вкладов россиян в банках по состоянию на начало октября превысил 40,8 трлн рублей. «Известия» направили запрос в регулятор о более новых сведениях. По данным кредитных организаций, уже сейчас россияне стали меньше интересоваться депозитами .

Интерес к вкладам в этом месяце практически аналогичен уровню октября, но при этом на 30% меньше по сравнению с сентябрем и ноябрем, поделились в РНКБ. В МТС Банке сказали, что в декабре спрос на депозиты несколько ниже в сопоставлении с октябрем и ноябрем, но он остается выше, чем в сентябре. В организации прогнозируют его снижение в январе в связи с сезонными факторами.