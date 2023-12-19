Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.

Несмотря на рост ключевой до 16%, под новый налог по-прежнему подпадут доходы от вкладов россиян свыше 150 тыс. рублей, выяснили «Известия». Хотя формула расчета зависит от ставки, в этом году будет учитываться показатель, действующий на 1 декабря, то есть 15%. Эксперты отмечают, что налог придется заплатить тем, у кого на депозитах лежит больше 1,3 млн рублей. Точную цифру для каждого клиента сообщит ФНС на основе информации от банков. Надо ли ее перепроверять, когда нужно будет внести платеж и сколько государство планирует собрать — в материале «Известий».

Как рассчитывается налог на доходы по вкладам

Повышение ставки ЦБ с 15 до 16% 18 декабря никак не повлияет на налог на доход со вкладов, который россияне должны будут уплатить по итогам 2023-го. Дело в том, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. То есть на 1 декабря, когда она была 15%, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Известия» направили запросы в ЦБ и Минфин.

Соответственно, размер необлагаемого дохода будет 150 тыс. рублей, отметила Наталья Мильчакова. В «Финаме» также подтвердили, что по итогам года необлагаемая база составит 150 тыс. рублей. Те, кто на процентах заработал больше, должны будут заплатить налог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент лежат деньги. Он менялся в течение года вслед за ключевой (ее подняли с 7,5% в июле до 16% в декабре). По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде декабря равнялась 14%, а после повышения ключевой она может вырасти до 14,5%, допустил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Средняя рыночная ставка по вкладам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла, по нашей оценке, 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн, — заявила Наталья Мильчакова.

Налог на доходы от вкладов рассчитывается по стандартной ставке НДФЛ в 13% (если поступления превышают 5 млн рублей — 15%). В Freedom Finance Global привели пример: если на вкладах хранилось 2 млн рублей, то человек мог заработать порядка 220 тыс. рублей. Если вычесть необлагаемую базу (150 тыс.), то получится 70 тыс. рублей, от которых и высчитывается сбор в 13%. То есть в бюджет нужно будет перечислить 9 тыс. рублей.

— На начало следующего января ключевая будет равна 16%, а поскольку пик ставок, как намекнули в Банке России, скорее всего, уже пройдет, она имеет все шансы стать и максимальной по итогам 2024-го, — отметил Игорь Додонов из «Финама».

Как заплатить налог по итогам года

В этом году россияне заплатят такой сбор впервые. Хотя законодательство о новом налоге появилось два года назад, в 2021-м и 2022-м власти освободили граждан от этого сбора на фоне кризиса и санкций.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

При расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ.

В целом же ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков. Внести платеж необходимо по итогам 2023 года — до 1 декабря 2024-го.

Клиенту придет налоговое уведомление уже в виде суммы, но ее все-таки лучше перепроверять, посоветовала руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова. Стоит запросить информацию у банка и самостоятельно пересчитать этот налог, отметила она. «Известия» направили запрос в ФНС о методах расчета и уведомления граждан.

Сколько налогов планирует собрать государство

Налогообложение депозитов совсем не критично для подавляющего большинства россиян, поскольку вклады на сумму более 1 млн рублей имеет не более 0,5–1% граждан, в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, заявила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У остальных средний размер депозита не превышает 250–300 тыс. рублей, оценила она. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вкладов физлиц за январь–сентябрь составил 316 тыс. рублей. При этом более 1 млн на вкладах держали только 3,5%. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеет сберегательные продукты, нет.

В итоге существенного пополнения бюджета этот сбор не обеспечит, считает Наталья Мильчакова. Как сообщали ранее «Известия», власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей от этой статьи (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

Рост ключевой и процентов по вкладам привел к увеличению привлекательности депозитов как инструмента сбережения, полагает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Переток наличных в систему продолжается, а краткосрочные депозиты стали удлиняться на фоне поднятия долгосрочных ставок, отметил он.

Для вкладчиков высокое значение ключевой — однозначный позитив, тем более с учетом одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире (то есть за вычетом инфляции), отметил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В конце сентября Минфин выступил с инициативой отменить налог на доход от долгосрочных депозитов (от одного года). Это нужно, чтобы у банков было больше «длинных» денег для финансирования экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также высказывалась за то, чтобы не распространять сбор на длинные вклады. При этом форму законодательной инициативы приобрело лишь предложение ЛДПР отменить налог на любые депозиты. Но 6 декабря его отклонили.