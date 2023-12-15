Игры ва-банк: МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ

МФО стали дробить займы: вместо одной более крупной они выдают несколько небольших ссуд . Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ. Участники рынка подтвердили, что доля займов до 10 тыс. рублей растет — до 60–70% у отдельных игроков. Изменения происходят, поскольку МФО стараются избежать введенных в 2023-м ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. МФО нужно «приводить в чувство», если они злоупотребляют доверием людей, заявил на прямой линии президент РФ Владимир Путин. Но он подчеркнул: такие компании не нужно ликвидировать — они работают в своей нише и помогают людям.

Почему МФО начали делить займы на небольшие суммы

Отдельные МФО дробят суммы займов — вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая , рассказали «Известиям» в Центробанке. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от сумм побольше, на которые распространяются введенные в 2023-м требования.

О росте доли ссуд в МФО до 10 тыс. рублей в количественном выражении «Известиям» заявили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам ноября процент таких займов составил 64,9% . С августа этот показатель пошел вверх, хотя до этого доля небольших ссуд существенно не менялась.

В крупных МФО также подтвердили увеличение выдач небольших микрокредитов. Рост популярности займов до 10 тыс. рублей на микрофинансовом рынке отмечается с начала года, что связано с регуляторными мерами ЦБ , знают в «МигКредит». Участники рынка просто воспользовались вполне легальной возможностью снизить чеки, чтобы не подпадать под ограничения, связанные с расчетом ПДН , сказали там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В «МигКредит» в 2023-м показатель небольших займов находится на стабильном уровне. Но если сравнивать с цифрами ноября прошлого года, то их количество выросло на 20 п.п.

Займы до 10 тыс. рублей составляют существенную часть выдач: в этом году в количественном выражении их доля составила 67%, в денежном — 36% (60 и 29% к ноябрю прошлого года), поделились в группе компаний Eqvanta. Рост на 7 п.п. обусловлен введенными в начале года макропруденциальными лимитами.

До конца 2023-го при расчете соблюдения установленных требований есть послабления в учете займов на сумму до 10 тыс . В связи с этим многие кредиторы снижали максимально одобренные к выдаче суммы займа, чтобы не отказывать клиенту совсем, объяснили в компании.

Действительно, в IV квартале доля небольших займов растет в общем объеме выдач, отметили в МФК «Займер». По итогам ноября они составляют более 60% от числа выданных микрокредитов (на 5 п.п. больше, чем в ноябре 2022-го)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В онлайн-платформе Webbankir сообщили: процент займов до 10 тыс. рублей увеличился на 5 п.п. в начале 2023-го — как ответ на введение макропруденциальных лимитов . Однако затем в течение года эта доля постепенно сокращалась, что свидетельствует об адаптации рынка к регуляторным ограничениям, уверены в организации. Тогда как в МФК «Лайм-Займ» сказали, что стабильного тренда на увеличение процента небольших займов не наблюдают.

Какие требования к МФО действуют в России

Банк России в этом году поэтапно вводил меры, направленные на снижение закредитованности граждан. Для банков и одновременно МФО установлена предельная доля займов, которые выдаются клиентам с ПДН свыше 80% (то есть людям, которые больше 80% своих доходов направляют на погашение ссуд). Этот лимит во II квартале составлял 35%, в III — 30%, а в IV снижен до 15% . Например, по итогам II квартала в целом по отрасли процент микрозаймов, предоставленных гражданам с ПДН более 80%, составил 27%. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах (до 10 тыс.) рассчитывать долговую нагрузку необязательно .

— Также с 1 июля ограничен размер переплаты — теперь она не может быть более 130% от суммы предоставленного займа (вместо 150%), максимальная процентная ставка — не более 0,8% в день (вместо 1%), — напомнили в регуляторе.

Большинство компаний адаптировались к регуляторным изменениям и соблюдают требования. Но в то же время есть игроки, которые дробят займы , резюмировали в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О том, что МФО нужно «приводить в чувство», если они злоупотребляют доверием своих клиентов, на прямой линии 14 декабря заявил президент России Владимир Путин.

— Здесь прочитал на экране большом «Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации?». А надо их ликвидировать? Да, там проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают , другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно , — подчеркнул он.

Регуляторные особенности оказали свое влияние на структуру займов, признались в пресс-службе СРО «МиР». Однако не стоит забывать, что микрокредиты на небольшой срок — это базовый продукт МФО, можно сказать, исторический, поэтому он всегда занимал существенную долю в портфелях , отметили там. Более того, в условиях постоянных экономических колебаний многие игроки рынка не готовы были рисковать и выдавать большие суммы. Поэтому 2023 год для многих прошел под знаком политики сокращения лимитов.

Продолжится ли рост доли небольших займов в 2024-м

Среди компаний с рейтингом «Эксперт РА» практика дробления займов с целью обхода требований ЦБ не получила широкого распространения , рассказал директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин. Внимание регулятора к таким кейсам повышенное, а выгода для игроков рынка — краткосрочная и сомнительная .

Кроме того, маневр дробления займов возможен только до конца 2023-го, подчеркнул Иван Уклеин. Скорее всего, подобная политика МФО направлена, например, на нащупывание пласта новых клиентов, в том числе банковских «отказников», добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Уже с 1 января 2024-го микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать ПДН в отношении всех потребительских займов, включая и ссуды до 10 тыс. рублей , напомнили в ЦБ. Также кредиторы должны предупреждать заемщика о том, что на погашение долгов у него будет уходить более 50% дохода.

Вместе с тем участники рынка ожидают небольшое сокращение доли ссуд до 10 тыс. рублей уже в I квартале следующего года.

По данным СРО «МиР», россияне по итогам III квартала набрали займов в МФО почти на 350 млрд рублей, или на 18% больше такого же периода 2022-го . Увеличение микрокредитования вряд ли можно назвать позитивной тенденцией, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, человек получает возможность краткосрочно увеличить потребление и совершить необходимые покупки, однако в перспективе заем под высокий процент уменьшает его реальные доходы .

Даже после уменьшения предельной ставки микрозаймов до 130% в год такой уровень — всё равно завышенный, подчеркнул эксперт.