 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
/

Игры ва-банк: МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ

Насколько прозрачна работа микрокредиторов и почему президент убежден, что их не нужно ликвидировать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МФО стали дробить займы: вместо одной более крупной они выдают несколько небольших ссуд. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ. Участники рынка подтвердили, что доля займов до 10 тыс. рублей растет — до 60–70% у отдельных игроков. Изменения происходят, поскольку МФО стараются избежать введенных в 2023-м ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. МФО нужно «приводить в чувство», если они злоупотребляют доверием людей, заявил на прямой линии президент РФ Владимир Путин. Но он подчеркнул: такие компании не нужно ликвидировать — они работают в своей нише и помогают людям.

Почему МФО начали делить займы на небольшие суммы

Отдельные МФО дробят суммы займов — вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали «Известиям» в Центробанке. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от сумм побольше, на которые распространяются введенные в 2023-м требования.

О росте доли ссуд в МФО до 10 тыс. рублей в количественном выражении «Известиям» заявили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам ноября процент таких займов составил 64,9%. С августа этот показатель пошел вверх, хотя до этого доля небольших ссуд существенно не менялась.

В крупных МФО также подтвердили увеличение выдач небольших микрокредитов. Рост популярности займов до 10 тыс. рублей на микрофинансовом рынке отмечается с начала года, что связано с регуляторными мерами ЦБ, знают в «МигКредит». Участники рынка просто воспользовались вполне легальной возможностью снизить чеки, чтобы не подпадать под ограничения, связанные с расчетом ПДН, сказали там.

мфо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В «МигКредит» в 2023-м показатель небольших займов находится на стабильном уровне. Но если сравнивать с цифрами ноября прошлого года, то их количество выросло на 20 п.п.

Займы до 10 тыс. рублей составляют существенную часть выдач: в этом году в количественном выражении их доля составила 67%, в денежном — 36% (60 и 29% к ноябрю прошлого года), поделились в группе компаний Eqvanta. Рост на 7 п.п. обусловлен введенными в начале года макропруденциальными лимитами.

Долговой вопрос: можно ли наказать МФО за мошеннические кредиты
Женщина, на которую хотели взять 11 микрозаймов, выиграла суд

До конца 2023-го при расчете соблюдения установленных требований есть послабления в учете займов на сумму до 10 тыс. В связи с этим многие кредиторы снижали максимально одобренные к выдаче суммы займа, чтобы не отказывать клиенту совсем, объяснили в компании.

Действительно, в IV квартале доля небольших займов растет в общем объеме выдач, отметили в МФК «Займер». По итогам ноября они составляют более 60% от числа выданных микрокредитов (на 5 п.п. больше, чем в ноябре 2022-го)

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В онлайн-платформе Webbankir сообщили: процент займов до 10 тыс. рублей увеличился на 5 п.п. в начале 2023-го — как ответ на введение макропруденциальных лимитов. Однако затем в течение года эта доля постепенно сокращалась, что свидетельствует об адаптации рынка к регуляторным ограничениям, уверены в организации. Тогда как в МФК «Лайм-Займ» сказали, что стабильного тренда на увеличение процента небольших займов не наблюдают.

Какие требования к МФО действуют в России

Банк России в этом году поэтапно вводил меры, направленные на снижение закредитованности граждан. Для банков и одновременно МФО установлена предельная доля займов, которые выдаются клиентам с ПДН свыше 80% (то есть людям, которые больше 80% своих доходов направляют на погашение ссуд). Этот лимит во II квартале составлял 35%, в III — 30%, а в IV снижен до 15%. Например, по итогам II квартала в целом по отрасли процент микрозаймов, предоставленных гражданам с ПДН более 80%, составил 27%. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах (до 10 тыс.) рассчитывать долговую нагрузку необязательно.

— Также с 1 июля ограничен размер переплаты — теперь она не может быть более 130% от суммы предоставленного займа (вместо 150%), максимальная процентная ставка — не более 0,8% в день (вместо 1%), — напомнили в регуляторе.

Пора и счет знать: долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд
Почему люди по-прежнему активно берут кредиты под 292% годовых и ЦБ не может это остановить

Большинство компаний адаптировались к регуляторным изменениям и соблюдают требования. Но в то же время есть игроки, которые дробят займы, резюмировали в ЦБ.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О том, что МФО нужно «приводить в чувство», если они злоупотребляют доверием своих клиентов, на прямой линии 14 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Здесь прочитал на экране большом «Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации?». А надо их ликвидировать? Да, там проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают, другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно, — подчеркнул он.

Регуляторные особенности оказали свое влияние на структуру займов, признались в пресс-службе СРО «МиР». Однако не стоит забывать, что микрокредиты на небольшой срок — это базовый продукт МФО, можно сказать, исторический, поэтому он всегда занимал существенную долю в портфелях, отметили там. Более того, в условиях постоянных экономических колебаний многие игроки рынка не готовы были рисковать и выдавать большие суммы. Поэтому 2023 год для многих прошел под знаком политики сокращения лимитов.

Продолжится ли рост доли небольших займов в 2024-м

Среди компаний с рейтингом «Эксперт РА» практика дробления займов с целью обхода требований ЦБ не получила широкого распространения, рассказал директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин. Внимание регулятора к таким кейсам повышенное, а выгода для игроков рынка — краткосрочная и сомнительная.

Кроме того, маневр дробления займов возможен только до конца 2023-го, подчеркнул Иван Уклеин. Скорее всего, подобная политика МФО направлена, например, на нащупывание пласта новых клиентов, в том числе банковских «отказников», добавил он.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Уже с 1 января 2024-го микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать ПДН в отношении всех потребительских займов, включая и ссуды до 10 тыс. рублей, напомнили в ЦБ. Также кредиторы должны предупреждать заемщика о том, что на погашение долгов у него будет уходить более 50% дохода.

Вместе с тем участники рынка ожидают небольшое сокращение доли ссуд до 10 тыс. рублей уже в I квартале следующего года.

По данным СРО «МиР», россияне по итогам III квартала набрали займов в МФО почти на 350 млрд рублей, или на 18% больше такого же периода 2022-го. Увеличение микрокредитования вряд ли можно назвать позитивной тенденцией, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, человек получает возможность краткосрочно увеличить потребление и совершить необходимые покупки, однако в перспективе заем под высокий процент уменьшает его реальные доходы.

Даже после уменьшения предельной ставки микрозаймов до 130% в год такой уровень — всё равно завышенный, подчеркнул эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир