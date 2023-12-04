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Долговой вопрос: можно ли наказать МФО за мошеннические кредиты

Женщина, на которую хотели взять 11 микрозаймов, выиграла суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Многодетной матери из Новосибирска удалось привлечь к ответственности МФО, в которую от ее имени обратились мошенники. Женщина узнала, что на нее пытались «повесить» 11 микрозаймов и подала в суд. «Известия» узнали, как защитить себя тем, кто стал жертвой мошенников, когда виновны МФО, и нужно ли выплачивать «подставные» кредиты.

Взломанные «Госуслуги»

Жительница Новосибирска Светлана (имя изменено) узнала о том, что на нее пытаются взять кредиты, в прошлом году. Об этом она рассказала NGS.ru. Сидя на школьном собрании у ребенка, многодетная мать заметила на смартфоне странное уведомление от «Госуслуг». В нем говорилось, что заявка Светланы успешно рассмотрена, и она теперь самозанятая.

Никакой заявки женщина не отправляла: в тот момент она была госслужащей, и это запрещало любую коммерческую деятельность. Светлана сразу зашла в приложение и увидела, что в ее аккаунт несколько раз заходили посторонние из других городов: Москвы, Екатеринбурга и Самары. Россиянка поняла, что ее взломали мошенники и пытаются взять кредит.

Для проверки своих подозрений Светлана зашла на сайт Национального бюро кредитных историй и заказала выписку. Там было 11 заявок в разные МФО на сумму от двух до 10 тыс. рублей — по каждой было отказано, то есть займы преступники взять не смогли. Однако им удалось испортить кредитный рейтинг женщины, которая собиралась оформлять ипотеку.

госуслуги
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению Светланы, мошенники пытались зарегистрировать ее в качестве самозанятой, чтобы показать МФО источник доходов и получить заветные займы. По этой причине женщина сразу сняла с себя статус, а потом обратилась в НБКИ, чтобы специалисты удалили сведения о заявках для получения кредитной истории от МФО и об отказах в выдаче кредитов. Процесс удаления занял несколько месяцев.

Наказание для МФО

Разобравшись с кредитной историей, Светлана решила наказать МФО, куда обратились мошенники. Для этого она обратилась в Центробанк РФ с заявлением о нарушении правил кредитных организаций — поскольку она не давала согласия на обращение к НБКИ и не подавала заявок на выдачу кредитов. Россиянка попросила выяснить, каким способом подавались эти заявки.

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Вскоре Светлане пришел ответ от ЦБ РФ, где сообщалось, что многие из 11 МФО признали, что выдать займ у них требовали третьи лица. В итоге дело дошло до суда, и одну из компаний привлекли к административной ответственности по 14.29 КоАП РФ («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»). Руководительницу оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Самой Светлане удалось добиться повышения кредитного рейтинга, и многодетная мать благополучно взяла ипотеку. Но сама история с займами, по словам россиянки, отняла у нее «много нервов и сил».

Банк России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чужие займы

Как объясняет «Известиям» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, случаи, когда в МФО выдают кредит на чужое имя, широко распространены. Причина в том, что из-за высокой конкуренции на рынке такие компании стремятся как можно скорее выдать кредит и плохо проверяют заемщиков.

— Многие МФО используют упрощенную идентификацию клиентов (ее можно проводить при выдаче займов онлайн до 15 тыс. рублей). Она предусматривает необходимость предоставления паспорта (его реквизитов), ФИО, СНИЛС, номера телефона, а также при необходимости ИНН. Причем, некоторые компании так настроили свои системы сбора данных, что вводить номер СНИЛС и ИНН не требуется — они «подтягиваются» из подключенных баз данных, — добавляет куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», эксперт портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова.

При этом, отмечает эксперт, в МФО не видят реквизиты счета, на который переводятся деньги — это закрытая банковская информация. Такая совокупность особенностей и привлекает мошенников брать онлайн-кредиты на других.

По словам Аллы Храпуновой, самой распространенной причиной оформления мошеннических займов остается взлом «Госуслуг» — как было и в случае со Светланой. Чаще всего такое происходит из-за неосторожности самих людей: например, простые пароли или отсутствие двухфакторной аутентификации. Также мошенникам «помогает» привычка пересылки личных данных (например, взлом аккаунта в мессенджере дает доступ к галерее, контактам и сообщениям, где можно найти фото паспорта и других документов).

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иногда в преступной схеме бывают замешаны сотрудники МФО, у которых есть все клиентские базы. Обычно такое происходит, когда организация находится на стадии банкротства, добавляет руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

— На моей практике такое бывало. Ситуация заканчивалась возбуждением уголовного дела в отношении контролирующих банк лиц, а потерпевших было несколько сотен, — говорит юрист.

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Проверка баз

Узнать о том, оформлены ли на человека кредиты и займы, можно в НКБИ, как и сделала героиня материала. Бесплатно получить кредитную историю можно два раза в год, объясняет Алла Храпунова.

— Проще всего это сделать через портал «Госуслуг». Кроме того, на рынке появились специальные удобные сервисы бесплатной ежемесячной проверки своей кредитной истории (например, «Кредчек»). Также ряд банков и НБКИ предлагают платную услугу оповещения о появлении в базе данных информации о новом займе на имя потребителя, — рассказывает эксперт.

полицейский участок
Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich

Если человек понял, что на его имя оформлен займ, ему следует срочно написать заявление в полицию (очень важно сразу получить талон о принятии заявления) и в финансовую организацию, чтобы попросить разобраться в случившемся. Если ситуация не решится оперативно, обращаться нужно уже в Банк России или в суд. Все обращения можно направлять дистанционно, через интернет-приемные.

По словам Алексея Лашко, некоторые люди не хотят тратить время и выплачивают чужие займы. Они считают, что проще отдать 10-15 тыс. рублей, чем доказывать МФО и полиции свою правоту. Однако часто бывает так, что на россиянина оформляют не один, а сразу несколько кредитов в разных организациях.

— Потому, если вы видите, что на вас «висит» один микрозайм, — потенциально их может быть еще десяток, — говорит руководитель ГК «Содействие».

Эксперты «Известий» призывают людей, ставших жертвами мошенников, не спешить выплачивать микрозаймы, а попробовать разобраться в ситуации. Если договор будет признан недействительным — судом или самой МФО, — долг спишут и кредитную историю исправят. Если же решение суда будет вынесено в пользу кредитной организации, то долг придется выплачивать.

микрозаймы
Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

— Из практики: если кредит был оформлен заемщиком по своей невнимательности (например, когда человек сам сообщил мошеннику код из СМС), шансов вернуть деньги практически нет. Позитивные прецеденты, когда заемщик выиграл суд и не платил по договору, случались, если он не был причастен к взятию кредита — например, займ оформлялся по подложным документам, — говорит финансовый советник, эксперт-методист «Национального центра финансовой грамотности» Анна Карпычева.

Наказание для МФО

Если МФО оформит мошеннический займ, она накажет сама себя — ведь чаще всего это прямые убытки для компании, говорит Алла Храпунова. По ее словам, сегодня, в соответствии с правилами формирования резервов на возможные потери по займам, каждая МФО при получении сигнала о мошенническом займе обязана сформировать почти 100% резервов.

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— Кроме того, если будет установлено, что МФО не выполняет правила проверок, установленных «Базовым стандартом», она будет наказана со стороны СРО, а затем, при сохранении нарушений, и Банком России. Это штрафы, предписания об ограничении видов проводимых операций, исключение из реестров СРО, а впоследствии и Банка России, что означает потерю возможности вести легальный бизнес, — говорит эксперт «Мошеловки».

Если к мошенничеству будет причастна сама МФО, ее сотрудников ждет уголовное наказание, добавляет Анна Карпычева. Однако, по ее словам, лицензированные компании идут на такое «крайне редко».

Уголовный кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Им гораздо выгоднее вести бизнес открыто и зарабатывать именно на высоких процентах, которые выплачивают заемщики. В случае, если мошенника выявят, МФО будет дальше судиться с ним как пострадавшая сторона. К заемщику это уже не будет иметь никакого отношения, — говорит финансовый эксперт.

Она напоминает, что МФО — это регулируемые компании. В зависимости от нарушения закона, жалобу можно отправить в Центральный банк, Роспотребнадзор, прокуратуру, финансовому омбудсмену, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную антимонопольную службу и в суд.

Способы защиты

Для того чтобы снизить риски стать жертвой мошенников, эксперты «Известий» рекомендуют соблюдать простые правила безопасности. Во-первых, не отправлять в мессенджерах паспортные данные — и тем более не делиться ими с незнакомцами.

— Если у вас украли паспорт, или вы его потеряли, сразу же обратитесь в полицию, чтобы документ признали недействительным, — говорит Анна Карпычева.

паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для защиты банковских приложений и портала «Госуслуг» лучше поставить двухфакторную аутентификацию. В целом на смартфон лучше не устанавливать приложения из ненадежных источников (они могут быть заражены) и пользоваться антивирусом.

— Также можно обратиться к оператору сотовой связи, чтобы запретить ему менять ваши сим-карты без вашего присутствия. В случае потери телефона как можно быстрее блокируйте сим-карту, так как все операции, подтвержденные с нее, считаются подтвержденными вами лично. Не сообщайте никому пароли, коды из СМС, реквизиты своих счетов, в том числе банковским сотрудникам, — добавляет финансовый эксперт.

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В случае подозрительного звонка из банка лучше всего положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру. Ведь сегодня технические возможности позволяют мошенникам имитировать звонок с официальных номеров банков, в том числе коротких.

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