Под нагрузкой: россиянам усложнили получение микрозаймов

Вслед за банками к ограничениям ЦБ на выдачу потребительских кредитов адаптируются микрофинансовые организации. Часть МФО стала выдавать меньше денег повторным клиентам, другие, наоборот, делают ставку на «проверенных» заемщиков. Особое внимание уделяют показателю долговой нагрузки. Что сейчас происходит на рынке микрокредитования, как повлияли ограничения ЦБ и кому стало сложнее получить быстрый заем, выясняли «Известия».

По второму кругу

Суммы микрозаймов, которые одобряют повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО), за год стали меньше, а новым клиентам — больше. К такому выводу пришли в онлайн-сервисе кредитования Moneyman.

Как подсчитали аналитики платформы, проанализировав свыше 100 тыс. заявок на займы «до зарплаты», в январе–мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам микрофинансовых организаций составила 10,18 тыс. рублей — на 2,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Новым клиентам в среднем одобряли больше: 6,73 тыс. рублей против прошлогодних 6,59 тыс.

Уменьшение одобряемых сумм для повторных клиентов аналитики сервиса связали с введением с января 2023 года прямых количественных ограничений на объем выдаваемых займов.

Банк России с начала года ввел такие лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял, что мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан. В мае ЦБ ужесточил лимиты: доля кредитов, выданных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не должна превышать 35% от объема установленных лимитов кредитования.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Опрошенные «Известиями» игроки рынка отмечают влияние общей нестабильности и новых ограничений от ЦБ. Привлечение клиента дорожает, а качество портфелей незначительно, но ухудшается. Однако часть кредиторов в такой ситуации, наоборот, делают ставку на уже проверенных заемщиков.

Как рассказали в МФК «Честное слово», средняя сумма выдачи повторным клиентам в январе–мае 2023 года составила 12 740 рублей. По новым клиентам за тот же период средняя сумма выдачи меньше — 8925 рублей. «Причина такой динамики в том, что по «новичкам» у компании больше неопределенности, поэтому им одобряют меньше денег», — отметил Андрей Петков, гендиректор компании.

По его словам, после ввода макропруденциальных лимитов (МПЛ) компании начали сегментировать клиентов, чтобы соблюдать ограничения ЦБ. Выросла конкуренция за заемщиков с низкой долговой нагрузкой, и сейчас многие кредиторы делают ставку на удержание клиента. Однако ее уровень у клиентов МФО очень изменчив. Заемщик с низким показателем долговой нагрузки всего через месяц может перейти в категорию закредитованного.

Ставка на «новичков»

В МФК «Лайм-Займ» рассказали, что фиксируют увеличение средней одобряемой суммы новым клиентам. В сегменте среднесрочных займов за пять месяцев 2023-го она выросла с 11,5 тыс. рублей в январе до 13 тыс. рублей в мае, а в сегменте займов «до зарплаты» — с 6,7 тыс. рублей в марте до 8,3 тыс. рублей в мае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для повторных клиентов — динамика разнонаправленная.

По займам «до зарплаты» одобряемая сумма снизилась — за пять месяцев 2023 года она составила 13,8 тыс. рублей, тогда как в прошлые два года составляла 15,3–15,8 тыс. рублей. В сегменте среднесрочных займов средняя одобряемая сумма, напротив, выросла. Если в 2021 году она составляла в среднем 21,9 тыс. рублей, в 2022-м она выросла до 25,8 тыс. рублей, а за пять месяцев 2023-го составила и вовсе 27,4 тыс. рублей.

По мнению юристов, переключение внимания МФО на новых клиентов — тоже реакция на введение Банком России ограничений.

Жесткий подход

В конечном итоге заемщикам с высокой долговой нагрузкой теперь всё чаще отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Реальность такова, что каждый кредитор сам, независимо от других участников рынка, подсчитывает свою долю высокорисковых заемщиков и не говорит об этих результатах клиенту. Как следствие, для клиента вполне реальной становится ситуация, когда привычный кредитор вдруг отказывает в займе. А другой кредитор, который всегда отказывал, вдруг одобряет заем, при этом предложение может заметно превышать предыдущее, — поясняет Олеся Киселева, управляющий директор «Лайм-Займ».

Как поясняет Юлия Кузнецова, независимый инвестиционный советник ЦБ, уменьшение одобрения кредитов для новых клиентов напрямую связано с введением МПЛ. Это инструмент, который позволяет регулировать степень закредитованности граждан. ЦБ обещал внедрить его еще в 2021 году, но полноценно его в действии мы увидели в 2023-м, напоминает она.

В последний вагон

Рынок ждут дальнейшие ограничения. Так, с 1 июля 2023 года размер максимальной ставки по займу в МФО снизят с 1 до 0,8% в день — это сулит МФО меньше прибыли.

В такой ситуации компании, вероятно, заинтересованы успеть выдать побольше займов по старой ставке в 1%, чтобы минимизировать грядущее снижение финансовых показателей, отмечает Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

— Пока их можно оценить в порядка 20% падения прибыли. Сейчас видно, что часть компаний, ранее ориентированных на работу со среднесрочными займами, начинают активизировать воронку продаж в сегменте займов до 10 тыс. рублей, не учитывающихся при расчете МПЛ. Другие, напротив, изучают возможности среднесрочных займов, более долгий срок которых позволяет «размазывать» долговую нагрузку, — указывает аналитик.