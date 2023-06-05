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Мало и дорого: в России хотят ограничить число микрозаймов на человека

Почему такие кредиты нередко загоняют людей в долговую яму
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В РФ хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех. Такую инициативу в ЦБ направили депутаты фракции «Справедливая России», меру поддерживают в «Единой России». Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, и другие. Инициатива поможет обезопасить часть людей от чрезмерного финансового бремени, говорят эксперты.

Меры безопасности

Центробанку предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека, проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки. Такую инициативу за подписью депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко направили в ЦБ. С копией документа ознакомились «Известия».

Банк России получил инициативы по изменению законодательства, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там добавили, что регулятор рассмотрит в установленном порядке.

Депутаты ранее уже предлагали ввести полный запрет МФО, но есть риск, что эти организации уйдут в теневой сектор. Сфера микрофинансирования населения по-прежнему остается крайне уязвимой, считают авторы инициативы. Действующие сегодня ограничения, как, например, обязательное получение лицензии ЦБ, установление ставки 1% в день (не более 365% в год), а также лимит максимальной суммы переплаты по займу (учитывая проценты, штрафы, пени) не выше 150% от изначальной суммы, можно считать недостаточными, говорится в письме.

объявления о кредитах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко

— Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено, — говорит Александр Аксененко.

По его словам, лишь небольшой процент заемщиков МФО обладают юридической и финансовой грамотностью. Остальные зачастую оформляют несколько таких кредитов, не понимая финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом, сказал парламентарий.

К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, где будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты, — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

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Также необходимо дополнительно сконцентрироваться и на повышении финансовой грамотности граждан, добавил он.

Сфера МФО — самая проблемная область потребительского кредитования, в которой граждане чаще всего попадают в неприятные ситуации, отметил экономист, руководитель венчурной компании Itleaders Егор Клопенко. Поэтому ограничения в этой сфере вполне оправданны, уверен он.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Инициатива правильная и сможет обезопасить часть людей от чрезмерной долговой нагрузки. Нередко граждане обращаются за такими займами, действуя на эмоциях и не оценивая свои реальные силы на их погашение в будущем. Часто используют новый микрозайм для погашения старого, тем самым увеличивая долг и загоняя себя в патовую финансовую ситуацию, — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

При этом зачастую такие микрозаймы становятся причиной отказов в выдаче других кредитов, особенно ипотечных, поскольку банки рассматривают их обладателей на уровне с банкротами, добавила она.

Скорость изменений

«Известия» направили запросы в крупные МФО.

Рынок МФО регулируется так же, как и банковский, и многое из предложенного уже действует, сказал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, компании внимательно оценивают платежеспособность заемщиков, потому что в случае непогашения долга несут прямые потери. Кроме того, следят, чтобы доля займов людям с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не превышала 35% в портфеле МФО, согласно требованию регулятора.

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— Значимые игроки рынка всегда проводили оценку ПДН и платежеспособности клиентов. С января 2019 года ЦБ ввел дополнительные ограничения для финансирования займов с долговой нагрузкой, превышающей установленную. Наверняка депутатам это известно, и они беспокоятся о той части рынка, которая не соблюдает такие требования, — подчеркнул гендиректор МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Артем Быков.

кредит в банке
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Такие компании работают нелегитимно и должны быть исключены из реестра, сектор только приветствует борьбу с недобросовестными участниками, отметил он. В то же время чрезмерные ограничения могут привести к исключению большой доля населения из доступа к финансированию, добавил Артем Быков. Если участников рынка обязать требовать справки о доходах, миллионы граждан окажутся за бортом легальной системы кредитования и пойдут искать деньги у черных заемщиков, согласен и Андрей Пономарев.

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За последние годы уже введен ряд ограничений в секторе МФО, начиная от требований по макропруденциальным лимитам и заканчивая снижением с 1 июля максимальной ставки до 0,8% в день, а размера переплаты — до 130% от суммы займа, напомнил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Регулирование МФО, по сути, уже давно идет навстречу указанным предложениям, вопрос только в скорости изменений, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Естественным отражением этих процессов станет снижение рентабельности, однако в большей степени это относится к микрофинансовым компаниям, работающим в формате займов до зарплаты. Какие-то меры также могут отразиться и на скорости принятия решений МФО, снижая их привлекательность в глазах клиентов, полагает эксперт.

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