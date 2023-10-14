Долги и годы: мошенники вынуждают россиян брать кредиты под залог жилья

Мошенники применяют всё более изощренные схемы изъятия денежных средств у граждан. Нередко речь идет о кредитах, полученных онлайн под залог квартиры. Часто подобный обман заканчивается для жертвы нервным срывом, психическим расстройством, а то и летальным исходом. Подробности — в материале «Известий».

Внутри чужого кабинета

В Санкт-Петербурге злоумышленники из очередного «кол-центра» вынудили 71-летнюю сотрудницу театра передать им в общей сложности более 10 млн рублей заемных средств. Примечательно, что мошенники были на связи со своей жертвой более 10 дней. События разворачивались по сценарию, который последнее время применяется преступниками всё чаще. Началось всё с «сообщения от начальника» — от имени директора театра женщине было предписано «принять участие в операции ФСБ и Центробанка», которые якобы вели проверку в учреждении культуры. Кончилось всё тем, что женщину убедили продать ее квартиру на улице Марата и передать все деньги преступникам.

Также в последние месяцы участились попытки получить контроль над личными кабинетами россиян на портале госуслуг. Случаев взлома портала не зафиксировано, но пустить туда злоумышленника может сам пользователь, купившись на обман и передав проверочный код.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как выяснили «Известия», в ловушку едва не попал житель Подмосковья, с которым под предлогом подтверждения паспортных данных абонента мошенники связались от имени одного из операторов связи. Они убедили мужчину в том, что процедура проходит через портал госуслуг и вынудили передать им код доступа к кабинету из СМС, чего делать категорически нельзя. Далее они завладели документами пользователя, сменили пароль, а в графе «контрольный вопрос» написали «Ваш аккаунт заблокирован. Свяжитесь по номеру…» В результате потенциальный обманутый сам связался с преступниками, что в значительной степени увеличило доверие к «специалистам». Затем его переключили на групповой звонок в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) к другим «специалистам», которые сообщили, что на его имя в режиме реального времени берется кредит в Челябинской области и предложили срочно спасать деньги, подтверждая переводы. По счастью, мужчина вовремя прервал разговор.

Фото: Иван Петров

Еще одна уловка мошенников, о которой стало известно «Известиям» — звонки от имени налоговой службы. Человеку сообщают, что якобы его персональные данные проданы недобросовестным сотрудником кредитной организации. Заверяют, что виновник задержан, называя фамилию, имя и отчество для достоверности легенды, но сообщают, что по украденным данным на жертву оформлен кредит. Предлагаемые «пути решения проблемы» заканчиваются для потерпевшего уже реальными займами под значительные проценты.

Цена атаки возрастает

Главная причина, из-за которой наблюдается увеличение числа атак телефонных мошенников, кроется в том, что этот сегмент криминального бизнеса показывает высокую прибыльность, считает эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

— Злоумышленники не размениваются на мелкую рыбешку, а работают с теми, у кого на счетах имеются внушительные суммы денег — как правило, от 100 тыс. рублей. Кроме того, они убеждают людей продавать недвижимость и брать кредиты, что увеличивает сумму ущерба.

Собеседник отмечает, что за счет утечек персональных данных мошенники перешли от холодных обзвонов к использованию баз данных.

— Сценарии, в которых мошенники обращаются к потенциальной жертве по имени отчеству и знают какие-либо аспекты ее личной жизни, являются более эффективными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Охота за богатыми

Также постоянно совершенствуются скрипты работы «сотрудников кол-центров». Например, в последних сценариях злоумышленники стараются сразу же собрать максимум информации о жертве, в частности, узнать, сколько денег хранится на банковских счетах.

— Если сумма незначительна, мошенники теряют интерес и переключаются на более перспективные варианты, — говорит Вураско. — Применяются и классические приемы из бизнеса — эшелонирование взаимодействия (как в техподдержке): по мере того как ставки возрастают, жертву переключают на более квалифицированных и опытных мошенников.

Еще один важный фактор, влияющий на успех операции, — широкий выбор целей.

— В России проживает более 100 млн совершеннолетних граждан, среди которых найдутся десятки, а то и сотни тысяч достаточно доверчивых для того, чтобы попасться на крючок злоумышленников. И это даже в том случае, если виктимность будет составлять менее 1% от общего числа взрослого населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Слабое звено с репутацией

Точно так же, как фокусник ищет в зале самого внушаемого зрителя и приглашает его на сцену, мошенники выбирают наиболее доверчивых и неосведомленных лиц.

— Степень внушаемости может быть определена в процессе звонка, а может быть изучена заранее: на черном рынке наблюдается стабильный спрос на базы данных клиентов гадалок, участников различных «лохотронов», любителей быстрого заработка, покупателей чудодейственных приборов и лекарств от всего на свете.

Отмычки вора

В процессе обзвонов злоумышленники используют самые разные психологические приемы.

— Пожалуй, самые популярные из них: апелляция к авторитету (например, представителя органов власти), формирование ощущения сопричастности важному делу (помощь правоохранительным органам в раскрытии особо сложного преступления), запугивание (вы обязательно должны совершить эти действия, иначе будет хуже), давление временем (это нужно сделать прямо сейчас) и информационную изоляцию жертвы (за разглашение деталей данного разговора наступит уголовная ответственность), — перечисляет криминальные схемы Александр Вураско. — Стоит упомянуть и сценарий, в рамках которого мошенники повторно обманывают тех, кого уже успели обмануть однажды: «все, кто вам звонили до нас, были мошенниками, но мы точно поможем вам вернуть похищенные деньги». Он работает именно потому, что на первом этапе злоумышленники выбирают наиболее доверчивых и внушаемых людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Использование таких приемов в различных сочетаниях дает высокую вариативность и позволяет выбрать стратегию, которая дает возможность обмануть конкретного человека.

— Если потенциальная жертва идет на контакт, то ее будут «обрабатывать» до конца, вытягивая всё до последней копейки.

Не стоит думать, что жертвами телефонных мошенников становятся обязательно финансово неграмотные и чрезмерно доверчивые люди, уверяет эксперт.

— Иногда от мошенников страдают и весьма опытные специалисты, работающие в финансовой сфере или в сфере информационной или экономической безопасности. Каждый из нас может столкнуться со схемой, которая застанет врасплох. Очень важно помнить об этом.

Скорбный список

Как правило, в прессу попадает лишь информация о фактах крупных хищений, причем нередко такие сюжеты и публикации сопровождаются едкими комментариями с насмешками. Но самому пострадавшему вовсе не до смеха, человек скатывается в глубокую апатию, одно из последствий душевных переживаний — суицидальные мысли. Случаи сведения счетов с жизнью регулярно регистрируются на протяжении последних полутора лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В мае стало известно о самоубийстве столичного пенсионера после звонка мошенников, которым он отдал 3,5 млн рублей под залог квартиры. В апреле покончил с собой 61-летний житель Якутска, лишившийся 1,8 млн рублей. И это не единичные случаи.

Не чуют обмана

Человек поддается обману, если у него высокий уровень внушаемости, объяснил «Известиям» психиатр Алексей Вилков.

— Это природная особенность реагирования психики, черта темперамента, характера. «Переформатировать» это свойство личности обычно невозможно. Но самостоятельно или с помощью психолога, психотерапевта можно научиться более твердо говорить нет, уметь вычленять схемы обмана. То есть противостоять путем заучивания определенных алгоритмов.

Но обучение требует мотивации, сил и далеко не всем легко дается, предупреждает эксперт.

— Если человек уже попался на уловку, отдал деньги мошенникам, обычно у него возникает сильная тревога, паника, — объясняет психиатр. — Это острое состояние, которое требует коррекции. Если не получается взять себя в руки, нужно обратиться за помощью к психиатру, психотерапевту.

Фото: Getty Images/FluxFactory

Если у человека в жизни возникает финансовая яма, это может привести к тревожному расстройству, говорит психиатр Вилков.