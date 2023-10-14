 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
/

Долги и годы: мошенники вынуждают россиян брать кредиты под залог жилья

Почему важно защищать личный кабинет на «Госуслугах»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники применяют всё более изощренные схемы изъятия денежных средств у граждан. Нередко речь идет о кредитах, полученных онлайн под залог квартиры. Часто подобный обман заканчивается для жертвы нервным срывом, психическим расстройством, а то и летальным исходом. Подробности — в материале «Известий».

Внутри чужого кабинета

В Санкт-Петербурге злоумышленники из очередного «кол-центра» вынудили 71-летнюю сотрудницу театра передать им в общей сложности более 10 млн рублей заемных средств. Примечательно, что мошенники были на связи со своей жертвой более 10 дней. События разворачивались по сценарию, который последнее время применяется преступниками всё чаще. Началось всё с «сообщения от начальника» — от имени директора театра женщине было предписано «принять участие в операции ФСБ и Центробанка», которые якобы вели проверку в учреждении культуры. Кончилось всё тем, что женщину убедили продать ее квартиру на улице Марата и передать все деньги преступникам.

Также в последние месяцы участились попытки получить контроль над личными кабинетами россиян на портале госуслуг. Случаев взлома портала не зафиксировано, но пустить туда злоумышленника может сам пользователь, купившись на обман и передав проверочный код.

госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как выяснили «Известия», в ловушку едва не попал житель Подмосковья, с которым под предлогом подтверждения паспортных данных абонента мошенники связались от имени одного из операторов связи. Они убедили мужчину в том, что процедура проходит через портал госуслуг и вынудили передать им код доступа к кабинету из СМС, чего делать категорически нельзя. Далее они завладели документами пользователя, сменили пароль, а в графе «контрольный вопрос» написали «Ваш аккаунт заблокирован. Свяжитесь по номеру…» В результате потенциальный обманутый сам связался с преступниками, что в значительной степени увеличило доверие к «специалистам». Затем его переключили на групповой звонок в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) к другим «специалистам», которые сообщили, что на его имя в режиме реального времени берется кредит в Челябинской области и предложили срочно спасать деньги, подтверждая переводы. По счастью, мужчина вовремя прервал разговор.

123

Фото: Иван Петров

Еще одна уловка мошенников, о которой стало известно «Известиям» — звонки от имени налоговой службы. Человеку сообщают, что якобы его персональные данные проданы недобросовестным сотрудником кредитной организации. Заверяют, что виновник задержан, называя фамилию, имя и отчество для достоверности легенды, но сообщают, что по украденным данным на жертву оформлен кредит. Предлагаемые «пути решения проблемы» заканчиваются для потерпевшего уже реальными займами под значительные проценты.

Полный доступ: эксперты предупредили о рисках взлома аккаунтов на «Госуслугах»
У жертвы хакеров из Санкт-Петербурга в квартире прописали троих мигрантов

Цена атаки возрастает

Главная причина, из-за которой наблюдается увеличение числа атак телефонных мошенников, кроется в том, что этот сегмент криминального бизнеса показывает высокую прибыльность, считает эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

— Злоумышленники не размениваются на мелкую рыбешку, а работают с теми, у кого на счетах имеются внушительные суммы денег — как правило, от 100 тыс. рублей. Кроме того, они убеждают людей продавать недвижимость и брать кредиты, что увеличивает сумму ущерба.

Собеседник отмечает, что за счет утечек персональных данных мошенники перешли от холодных обзвонов к использованию баз данных.

— Сценарии, в которых мошенники обращаются к потенциальной жертве по имени отчеству и знают какие-либо аспекты ее личной жизни, являются более эффективными.

мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Охота за богатыми

Также постоянно совершенствуются скрипты работы «сотрудников кол-центров». Например, в последних сценариях злоумышленники стараются сразу же собрать максимум информации о жертве, в частности, узнать, сколько денег хранится на банковских счетах.

— Если сумма незначительна, мошенники теряют интерес и переключаются на более перспективные варианты, — говорит Вураско. — Применяются и классические приемы из бизнеса — эшелонирование взаимодействия (как в техподдержке): по мере того как ставки возрастают, жертву переключают на более квалифицированных и опытных мошенников.

Еще один важный фактор, влияющий на успех операции, — широкий выбор целей.

— В России проживает более 100 млн совершеннолетних граждан, среди которых найдутся десятки, а то и сотни тысяч достаточно доверчивых для того, чтобы попасться на крючок злоумышленников. И это даже в том случае, если виктимность будет составлять менее 1% от общего числа взрослого населения.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Слабое звено с репутацией

Точно так же, как фокусник ищет в зале самого внушаемого зрителя и приглашает его на сцену, мошенники выбирают наиболее доверчивых и неосведомленных лиц.

— Степень внушаемости может быть определена в процессе звонка, а может быть изучена заранее: на черном рынке наблюдается стабильный спрос на базы данных клиентов гадалок, участников различных «лохотронов», любителей быстрого заработка, покупателей чудодейственных приборов и лекарств от всего на свете.

Сомнительное довольствие: как инвесторы TORestate лишились 500 млн
Около 200 человек вложились в финансовую пирамиду на рынке недвижимости

Отмычки вора

В процессе обзвонов злоумышленники используют самые разные психологические приемы.

— Пожалуй, самые популярные из них: апелляция к авторитету (например, представителя органов власти), формирование ощущения сопричастности важному делу (помощь правоохранительным органам в раскрытии особо сложного преступления), запугивание (вы обязательно должны совершить эти действия, иначе будет хуже), давление временем (это нужно сделать прямо сейчас) и информационную изоляцию жертвы (за разглашение деталей данного разговора наступит уголовная ответственность), — перечисляет криминальные схемы Александр Вураско. — Стоит упомянуть и сценарий, в рамках которого мошенники повторно обманывают тех, кого уже успели обмануть однажды: «все, кто вам звонили до нас, были мошенниками, но мы точно поможем вам вернуть похищенные деньги». Он работает именно потому, что на первом этапе злоумышленники выбирают наиболее доверчивых и внушаемых людей.

мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Использование таких приемов в различных сочетаниях дает высокую вариативность и позволяет выбрать стратегию, которая дает возможность обмануть конкретного человека.

— Если потенциальная жертва идет на контакт, то ее будут «обрабатывать» до конца, вытягивая всё до последней копейки.

Не стоит думать, что жертвами телефонных мошенников становятся обязательно финансово неграмотные и чрезмерно доверчивые люди, уверяет эксперт.

— Иногда от мошенников страдают и весьма опытные специалисты, работающие в финансовой сфере или в сфере информационной или экономической безопасности. Каждый из нас может столкнуться со схемой, которая застанет врасплох. Очень важно помнить об этом.

Распустили цепочки: подпольные казино и букмекеры втягивают граждан в отмыв денег
Есть ли способы остановить развитие схемы с дропами

Скорбный список

Как правило, в прессу попадает лишь информация о фактах крупных хищений, причем нередко такие сюжеты и публикации сопровождаются едкими комментариями с насмешками. Но самому пострадавшему вовсе не до смеха, человек скатывается в глубокую апатию, одно из последствий душевных переживаний — суицидальные мысли. Случаи сведения счетов с жизнью регулярно регистрируются на протяжении последних полутора лет.

деньги под залог недвижимости
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В мае стало известно о самоубийстве столичного пенсионера после звонка мошенников, которым он отдал 3,5 млн рублей под залог квартиры. В апреле покончил с собой 61-летний житель Якутска, лишившийся 1,8 млн рублей. И это не единичные случаи.

Всё в голове: российские ученые выявили депрессию с помощью МРТ
В будущем они планируют диагностировать шизофрению и биполярное расстройство

Не чуют обмана

Человек поддается обману, если у него высокий уровень внушаемости, объяснил «Известиям» психиатр Алексей Вилков.

— Это природная особенность реагирования психики, черта темперамента, характера. «Переформатировать» это свойство личности обычно невозможно. Но самостоятельно или с помощью психолога, психотерапевта можно научиться более твердо говорить нет, уметь вычленять схемы обмана. То есть противостоять путем заучивания определенных алгоритмов.

Но обучение требует мотивации, сил и далеко не всем легко дается, предупреждает эксперт.

— Если человек уже попался на уловку, отдал деньги мошенникам, обычно у него возникает сильная тревога, паника, — объясняет психиатр. — Это острое состояние, которое требует коррекции. Если не получается взять себя в руки, нужно обратиться за помощью к психиатру, психотерапевту.

мошенники
Фото: Getty Images/FluxFactory

Если у человека в жизни возникает финансовая яма, это может привести к тревожному расстройству, говорит психиатр Вилков.

— У закредитованного человека, должника в принципе часто тревожный фон. А в ситуации резкого кризиса тревога сильно повышается — вплоть до панических приступов. Еще один вариант исхода — появление депрессии. При ней наблюдается сниженное настроение, апатия, нарушается сон, возникают разные плохие мысли, пессимистическая оценка себя, окружающих, своего будущего. Вплоть до суицидальных мыслей. В таком состоянии человек нуждается в помощи грамотного психотерапевта, в том числе для медикаментозной коррекции состояния и для психотерапии. Лечение поможет ему сначала снять напряжение, здраво взглянуть на свою ситуацию, а затем и выйти из кризиса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир