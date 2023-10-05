Всё в голове: российские ученые выявили депрессию с помощью МРТ

Российские ученые усовершенствовали метод выявления депрессии у пациентов с помощью МРТ. Об этом говорится в пресс-службе программы «Приоритет-2030» Минобрнауки России. «Известия» выяснили, сможет ли новый метод применяться в диагностике психических расстройств, как он поможет врачам и как медики выявляют депрессию в наши дни.

Уникальный метод

Сотрудники Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) вместе с коллегами из Испании и Болгарии продолжают работать над методом, позволяющим диагностировать большое депрессивное расстройство на основе данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Работа ведется при поддержке Российского научного фонда, точность метода превышает 93%.

О первых успехах международной команды сообщалось еще в марте: тогда ученые классифицировали депрессивное состояние с помощью ИИ-технологий. За полгода разработка серьезно продвинулась вперед: группе удалось восстановить и детально проанализировать функциональные сети головного мозга у здоровых людей и пациентов с депрессией, а затем сравнить данные.

— Метод получил название «консенсусный подход» и позволил выявить различия в результатах томографии здоровых людей и пациентов с большим депрессивным расстройством , — пояснил «Известиям» ведущий сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта Семен Куркин.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В новом исследовании приняли участие 85 добровольцев, почти у половины из которых была депрессия: сначала для них провели стандартный групповой анализ, а затем применили новый подход. Каждый раз эксперты изучали характеристики функциональных сетей мозга, центры анализа и принятия решений.

При стандартном методе сначала собирали данные по каждому добровольцу, а затем анализировали сходства и различия между группами.

Консенсусный подход оказался проще: испытуемых разделили на две группы и построили для каждой характерную функциональную сеть со связями, присущими почти всем (95%) участникам группы. Затем ученые рассчитали характеристики по каждой из сетей и сравнили их. Различия между здоровыми и больными людьми оказались видны сразу.

— Нам удалось развить исследование. Мы смогли выделить ядро, консенсус-сеть наиболее важных признаков, а это позволяет более уверенно разграничить группы больных и здоровых людей. С точки зрения науки такая находка — серьезный шаг, — подчеркнул ученый.

Как отметил Семен Куркин, команда ученых рассчитывала найти устойчивые пробы в активности головного мозга, отображающие депрессивное состояние человека.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Сегодня в классической психиатрии депрессию диагностируют на основе стандартных опросников и бесед с врачом. Нам стало интересно, есть ли какие-то маркеры в активности мозга, которые показывают это состояние, и связаны ли они с классическими пробами, которые применяет психиатрия , — пояснил Куркин.

В будущем, по его словам, новый подход можно будет распространить и на диагностику других состояний — например, биполярного расстройства (БАР), шизофрении и дегенеративных изменений в работе головного мозга.

МРТ при депрессии

Как пояснила «Известиям» врач-психиатр Цифровой клиники ВСК Анастасия Лукина, выявление депрессии с помощью МРТ пока остается предметом интереса ученых, без практического применения. Проблема в том, что большинство МРТ-исследований депрессивного расстройства устарели и не имеют клинической пользы, считает врач.

— Для развития этой области необходимы новые методы визуализации и процедуры анализа изображений. С 1995 года количество исследований и публикаций по структурной и функциональной МРТ при депрессивном расстройстве нарастало, но стабилизировалось с 2016 года. Кроме того, качество этих статей (пятилетний импакт-фактор, IF5Y ≥ 4) стабилизировалось с 2012 года, то есть на сегодня в этой области, вероятно, не хватает инноваций, — объясняет врач.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По ее словам, в России для первичного выявления депрессии методы диагностической визуализации не используются — они скорее представляют научный интерес. Это объясняется несколькими факторами и прежде всего искусственностью данных, ведь в большинстве работу пациентов с депрессивным расстройством сравнивают только со здоровыми людьми.

— Однако таких пациентов следует сравнивать и со страдающими от других психических заболеваний, например, от шизофрении и БАР. Некоторые из этих патологических состояний имеют сходную причину и механизм возникновения, а также сходные структурные и функциональные изменения , — отмечает психиатр.

В то же время МРТ иногда помогает уточнить состояние головного мозга, если у пациента уже установлена депрессия, отмечает главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории Оксана Платонова.

По ее словам, потенциально болезнь может быть результатом некоторых структурных изменений мозга — например, проявлением опухоли .

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Дополнительно врачи изучают корреляцию между депрессией и изменениями головного мозга на МР-трактографии и функциональной МРТ, но пока такие методы считаются экспериментальными. При депрессии нет явных закономерностей изменения сосудов головного мозга и шеи, поэтому МР- и УЗ-исследование сосудов при этом заболевании не используется, — заключает собеседница «Известий».

Исследования при депрессии

Диагностировать депрессию помогают и лабораторные исследования. Правда, одного анализа, который позволил бы выявить такое заболевание, не существует, говорит в беседе с «Известиями» медицинский директор лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

— Для возникновения депрессии существует много причин, и задача лабораторной диагностики — выявить их. Есть причины, которые вызывают именно депрессивное расстройство — например, нарушение кровоснабжения определенных центров мозга, что ведет к проблемам в обмене нейромедиаторов и к изменениям у пациента.

Впрочем, бывают и другие ситуации, когда психическое заболевание вызвано, например, травмирующим психогенным фактором и может проявляться симптомами каких-то других болезней. В таких случаях важно работать сообща, человека должны осмотреть разные специалисты: эндокринолог, гастроэнтеролог и невролог. Если они исключат остальные заболевания, нужно направить пациента к психиатру.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам Терещенко, существует популярное заблуждение о том, что депрессию можно диагностировать с помощью лабораторных тестов на серотонин, дофамин, норадреналин и другие нейромедиаторы. Но такие тесты сделаны исключительно для диагностирования опухолей, особенно нейроэндокринных, а также патологии надпочечников или паращитовидных желез. Они не рассчитаны на выявление того, что происходит внутри головного мозга и синаптической щели.

— Поэтому когда мы определяем эти показатели в крови, нужно понимать, что они предназначены не для депрессивных расстройств, а совсем для других целей либо состояний, например, болезни Паркинсона. При депрессии значения серотонина могут снижаться, но это не определит выбор терапии или постановку диагноза, — заключает эксперт.

Анализы при депрессии

Впрочем, если у человека появились проблемы с эмоциями и перепады настроения, а память и способность концентрироваться снизились, провести диагностику всё же стоит. Ирина Терещенко рекомендует в первую очередь посетить эндокринолога и проверить гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4).

— В нашей стране много йододефицитных регионов, потому самый значимый показатель здесь — снижение функции щитовидной железы, которое как раз проявляется сонливостью и угнетенностью. И то, что принимают за депрессию, может оказаться гипотериозом, который часто «маскируется» под психические расстройства , — рассказывает Ирина Терещенко.

В случае, если у человека возникли боли в области сердца, нужно посетить кардиолога. Хотя депрессия может проявляться именно такими симптомами (болью, тахикардией, паническими атаками), лучше убедиться, что с сердечно-сосудистой системой всё в порядке.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Если базовое очевидное обследование ничего не показало, для уверенности, что с сердцем всё в порядке, лучше выбрать тест на высокочувствительный тропонин: он раньше всех маркеров предскажет, что клетки миокарда страдают, — отмечает эксперт.

Отдельно она выделяет гастроэнтерологических пациентов: в случае с ними бывает так, что хронические боли в животе провоцируют серьезные депрессивные состояния. Здесь врач может порекомендовать сдать высокочувствительные маркеры, например, кальпротектин или опухолевую пируваткиназу.

— Есть тесты, которые различают болезнь Крона и неспецифические язвенные колиты. Эти тесты очень помогут гастроэнтерологу сориентироваться на диагнозе и купировании проблем, — говорит специалист.

В последнюю очередь она отмечает случаи, когда у человека нарушается работа системы интоксикации в организме. Тогда к поражению головного мозга и, соответственно, психическим изменениям приводят накопления различных токсических веществ или продуктов метаболизма . Это может происходить из-за заболеваний печени, хронических болезней почек или ЖКТ, а также вредных привычек, например, употребления психоактивных веществ.

Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

—. Для точной диагностики в помощь врачам, особенно если пациент отрицает факт приема веществ, приходят тесты, основанные на методе высокоэффективной жидкостной хроматографии. С их помощью можно определять метаболиты различных веществ в крови или моче, — заключает Ирина Терещенко.

Признаки депрессии

Депрессия — это расстройство настроения, которое характеризуется постоянным чувством грусти, апатии и потери интереса к жизни. По данным ВОЗ, во всем мире с таким диагнозом живет 5% взрослого населения, то есть каждый 20-й человек. В России, по последним данным, от симптомов депрессии страдает 10% населения, то есть каждый десятый человек.

— В научной среде есть несколько теорий происхождения депрессии, однако ни одна из них не получила неоспоримое подтверждение, — говорит в беседе с «Известиями» психиатр Анастасия Лукина.

Одна из распространенных теорий связывает развитие депрессии с дефицитом нейромедиаторов (биологически активных веществ, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса), а именно серотонина, норадреналина и дофамина, уточняет врач.

У людей с депрессией могут быть различные симптомы: чаще всего это усталость, потеря интереса к повседневным делам, изменение аппетита и сна, чувство беспокойства или раздражительности, а также мысли о смерти или самоубийстве. Другие признаки депрессии могут включать физические проявления, например, головную боль или проблемы с ЖКТ.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Диагноз пациентам ставит психиатр: во время беседы или тестирования он должен выявить хотя бы два основных симптома болезни и не менее трех дополнительных за последние две-три недели. Для людей с сопутствующей психопатологией (особенно с расстройствами личности) может понадобиться консультация клинического психолога.

— Для оценки тяжести депрессивного расстройства и динамики состояния используются рейтинговые шкалы: шкалы Гамильтона, шкалы Монтгомери-Асберг, шкалы депрессии Бека, — рассказывает психиатр Анастасия Лукина.

Для лечения депрессии сегодня используются различные методы:

Лекарства. При депрессии врачи, как правило, назначают антидепрессанты — они помогают улучшить настроение, сон и уменьшить чувство беспокойства. Врач может рекомендовать различные типы антидепрессантов в зависимости от симптомов и медицинской истории пациента.

Психотерапия. Это метод лечения, который помогает людям изменить свои мысли, поведение, отношение к жизни и к другим людям.

— Наибольшую эффективность показывает комбинированное лечение: совмещение лекарственного лечения и психотерапии. Важно обсудить со своим врачом все варианты лечения и выбрать тот, который больше подходит пациенту, — заключает Оксана Платонова.