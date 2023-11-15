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Пора и счет знать: долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд

Почему люди по-прежнему активно берут кредиты под 292% годовых и ЦБ не может это остановить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне набрали микрокредитов почти на 350 млрд рублей, следует из данных крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР». За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов МФО перевалило за 20 млн. Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач — в 1,5–2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни. Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Причем рынок не охлаждает даже повышение ключевой. ЦБ приходится вводить другие ограничения — без них, по оценкам экспертов, выдачи росли бы вдвое быстрее.

Зачем россияне активно берут микрозаймы

По итогам III квартала 2023-го общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились, отметили в СРО «МиР» (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в него, превышает 85% от всего рынка, данные СРО есть у «Известий»). Например: во II квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в III.

В организации считают, на это повлияли ограничения ЦБ. Банк России в этом году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). Также с 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1 до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.

вывеска займов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно, подстегивая тем самым тренд по уходу рынка в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач: 205,2 млрд рублей, или на треть больше прошлогодних цифр. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин подтвердил: объем оформленных ссуд за год в его компании увеличился на 19%, и драйвером послужили именно выдачи в онлайн-каналах.

Количество действующих клиентов в секторе МФО по итогам III квартала достигло 19,9 млн — на 2,7 млн человек больше, чем годом ранее. Причина в том, что сохраняется тенденция по переходу банковских клиентов в микрофинансовый сегмент, пояснили в СРО «МиР».

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В крупных МФО «Известиям» подтвердили эти тенденции. Портфель займов по сравнению с тремя кварталами 2022-го увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей, сообщил коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%. Основной причиной такого бурного роста стало более сдержанное поведение заемщиков в первой половине 2022-го в связи с геополитической повесткой. Поэтому показатели в 2023-м на фоне прошлого года сильно выигрывают, — с оптимизмом говорит управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

займы
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Портфель кредитов год к году вырос на 42%, отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Спрос на ссуды остается высоким, потому что люди привыкли к определенной модели потребления, а рост реальных доходов не поспевает за инфляцией. Растет доля займов на текущие потребности, а вот на крупные покупки, напротив, снижается, добавил он.

Согласно оценкам Минэка, по итогам 2022-го рост цен составил 11,9%, а в 2023-м он ожидается на уровне 7,5%. Потребительская инфляция обычно ощущается значительно выше.

Участники рынка также сообщили, что, несмотря на рост портфеля займов, не фиксируют изменений в уровне просрочки.

Бизнес-модели, сложившиеся в секторе МФО по итогам уроков 2020-го, оказались жизнеспособными, несмотря на все шоки прошлого года. Конечно, понадобились уточнения в риск-моделях, и порой даже очень жесткие, но рынок выстоял и подошел к 2023-му уже адаптированным, что позволило показать ему рост, — отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По его оценкам, к концу года портфель микрозаймов достигнет 360 млрд рублей.

офис деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как ЦБ пытается охладить рынок МФО

Еще одна причина того, что клиенты идут в МФО, — повышение ставок в банковском секторе во втором полугодии 2023-го, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Вслед за подъемом ключевой (до 15% в октябре) ссуды подрожали до 25% годовых, писали ранее «Известия». При этом на ставки МФО ужесточение денежно-кредитной политики напрямую не влияет, поскольку там по-другому выстраивается ценообразование.

Кроме того, Иван Уклеин отметил, что банки стали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой — всё это подтолкнуло россиян искать альтернативные источники финансирования. И всё же нельзя сказать, что регуляторные ограничения совсем не могут сдержать кредитование. Например, в «МигКредит» оценили: если бы компании не пришлось соответствовать новым требованиям ЦБ, то рост был бы еще на 15–20% больше фактического.

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Банк России при этом продолжает ужесточать регулирование, уменьшая макропруденциальные лимиты. Еще в III квартале на клиентов с предельной долговой нагрузкой в 80% (на погашение долгов у них уходит такой процент дохода) должно было приходиться 30% оформленных ссуд, а в IV квартале — уже 15%. «Известия» направили запрос в регулятор. В СРО «МиР» подтвердили: доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой уже снижается, вслед за этим сокращается и доля просроченной задолженности.

вывеска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас главный плюс в том, что закредитованные граждане больше не смогут получить дополнительные ссуды, что предотвратит их банкротство, считает эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. Но в целом на фоне ускоренной инфляции плюсов от роста объемов микрозаймов в России особых нет. Это невыгодно для государства (займы придется гасить с высокими процентами, а эти деньги могли бы пойти в экономику), а также говорит о сохранении финансовой напряженности.

Он уверен, что необходимо решать проблемы с повышением цен, так как люди, пострадавшие от инфляции, станут новыми клиентами микрокредиторов. При этом стоит учесть и риск расширения рынка серых игроков — именно к ним пойдут люди, получившие отказы и в банках, и в МФО.

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К услугам микрокредиторов стоит прибегать только в случае какой-либо экстренной жизненной ситуации, рекомендует инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По ее словам, скорость оформления займов у них — большой минус, который не дает гражданам оценить все риски, связанные с высокими процентами в 0,8% в день.

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