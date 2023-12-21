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Конгрессмены США предложили заменить потолок цен на нефть другими санкциями

Группа конгрессменов предложила заменить потолок цен на нефть другими санкциями
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Группа конгрессменов США предложила администрации президента отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти, поскольку от них нет никакого эффекта, и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ. Такое письмо законодателей, адресованное помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, появилось 21 декабря на сайте комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Законодатели считают, что, после того как западные страны попытались ограничить доходы Москвы от продажи нефти, Россия экспортировала энергоресурсов более чем на $250 млрд.

«Пришло время признать, что схема по введению потолка цен на нефть была ошибочной», — указано в документе.

Также там отмечается, что предостережения относительно того, что попытки ужесточить антироссийские санкции могут, наоборот, привести к росту доходов России, являются «пораженческими утверждениями». По мнению конгрессменов, дополнительные рестрикции вместе с США должны ввести и их союзники в Европе.

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Накануне, 20 декабря, министерство финансов США сообщило, что оно вместе с союзниками обновило меры по обеспечению потолка цен на нефть из России. Отмечалось, что теперь от участников цепочек поставок будет требоваться доступ к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт. Там отметили, что сосредоточены на повышении степени соблюдения требований и других издержек для РФ.

Также США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер.

Днем ранее, 20 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа «не очень преуспела» в своем стремлении сдерживания России и попытки западных стран надавить на Москву провалились. Кроме того, он заявил, что Европейский союз (ЕС) должен продолжать оказывать помощь Украине, даже в том случае если позиция Вашингтона по этому вопросу изменится.

13 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на провал попыток Запада изолировать Россию, а также на то, что ставка стран Европы и США на санкционный блицкриг против российской экономики не увенчалась успехом.

5 декабря 2022 года страны G7 ввели потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, который составил $60 за баррель. Тогда президент РФ Владимир Путин установил запрет на поставки в государства, где будет обозначен лимит цен.

Позднее, с 5 февраля, в силу вступили такие же ограничения и на морские поставки российских нефтепродуктов. На баррель бензина и дизельного топлива был установлен потолок в $100, а также $45 — за баррель нефтепродуктов с низкой добавленной стоимостью.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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