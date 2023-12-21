Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа «не очень преуспела» в своем стремлении сдерживания России. О том, что попытки западных стран надавить на Москву провалились, он заявил в эфире France TV 20 декабря.

При этом французский лидер заявил, что Европейский союз (ЕС) должен продолжать оказывать помощь Украине, даже в том случае, если позиция Вашингтона по этому вопросу изменится.

В этом контексте он отметил, что США и ряд стран Европы испытывают сомнения в необходимости выделения финансовых средств, и в, целом, относительно будущего Украины.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, так же как и американцы», — сказал Макрон.

Ранее, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на провал попыток Запада изолировать Россию, а также на то, что ставка стран Европы и США на санкционный блицкриг против российской экономики не увенчалась успехом.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 7 декабря подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.