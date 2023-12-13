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Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
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Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина

Лавров: судя по числу визитов Путина за рубеж, изоляция РФ провалилась
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Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
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Количество зарубежных контактов президента РФ Владимира Путина показывает, что попытки Запада изолировать Россию провалились. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Курс на изоляцию России потерпел фиаско. Чего только стоят многочисленные контакты президента Путина с зарубежными коллегами», — отметил Лавров.

Он также добавил, что представители западных государств «бегают по всему миру» и стращают страны наказаниями за взаимодействие с Россией

«Запад встревожен. <...> Они хотят делать всë, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией», — заявил глава МИД РФ.

Как указал министр, Россия готова к такому вызову, и по реальным делам видно, что страна продолжит твердо отстаивать свою правду. Кроме того, Лавров отметил, что российская «ответственная, опирающаяся на принципы Устава ООН линия пользуется самой широкой поддержкой государств мирового большинства».

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До этого, 23 октября, обозреватель Daily Express Пол Уизерс написал, что визит президента России Владимира Путина в Китай, совершенный в том же месяце, нанес США большой вред. Также в статье приводилось мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что поездка президента России в Китай «создает значительные проблемы для Америки». По его словам, США могут стать «главной жертвой» тесных взаимоотношений России и Китая.

После, 6 декабря, Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд, где его встретили со всеми почестями. Путь к дворцу был украшен российскими флагами, вдоль дороги — кавалерия.

7 декабря политолог Марат Баширов также заявил «Известиям», что визит российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию является ярким подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Как отметило 10 декабря польское издание Gazeta Wyborcza, прием президента РФ в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит иранского лидера Эбрахима Раиси в Москву продемонстрировали, что ни о какой изоляции России не может быть и речи. В статье подчеркивалось, что Путин ведет грамотную политику, которая позволяет расти экономике страны.

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