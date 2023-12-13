Количество зарубежных контактов президента РФ Владимира Путина показывает, что попытки Запада изолировать Россию провалились. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Курс на изоляцию России потерпел фиаско. Чего только стоят многочисленные контакты президента Путина с зарубежными коллегами», — отметил Лавров.

Он также добавил, что представители западных государств «бегают по всему миру» и стращают страны наказаниями за взаимодействие с Россией

«Запад встревожен. <...> Они хотят делать всë, чтобы не допустить такого сближения, еще более сильного, чем оно было до недавнего времени, между глобальным югом и Российской Федерацией», — заявил глава МИД РФ.

Как указал министр, Россия готова к такому вызову, и по реальным делам видно, что страна продолжит твердо отстаивать свою правду. Кроме того, Лавров отметил, что российская «ответственная, опирающаяся на принципы Устава ООН линия пользуется самой широкой поддержкой государств мирового большинства».

До этого, 23 октября, обозреватель Daily Express Пол Уизерс написал, что визит президента России Владимира Путина в Китай, совершенный в том же месяце, нанес США большой вред. Также в статье приводилось мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что поездка президента России в Китай «создает значительные проблемы для Америки». По его словам, США могут стать «главной жертвой» тесных взаимоотношений России и Китая.

После, 6 декабря, Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд, где его встретили со всеми почестями. Путь к дворцу был украшен российскими флагами, вдоль дороги — кавалерия.

7 декабря политолог Марат Баширов также заявил «Известиям», что визит российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию является ярким подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Как отметило 10 декабря польское издание Gazeta Wyborcza, прием президента РФ в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит иранского лидера Эбрахима Раиси в Москву продемонстрировали, что ни о какой изоляции России не может быть и речи. В статье подчеркивалось, что Путин ведет грамотную политику, которая позволяет расти экономике страны.