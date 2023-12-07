Политологи подвели итоги визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Визит президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию является ярким подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства — нет. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 декабря заявил политолог Марат Баширов.

«Еще одно яркое подтверждение, что никакой изоляции России нет и уж тем более президента Путина, которого там встречали с огромной просто делегацией, в которую входили государственные служащие и крупные предприниматели России. Известно, что у нас очень давние совместные проекты развиваются, в том числе и по линии ВТБ и ВЭБа, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Ред.)», — сказал политолог.

Он обратил внимание, что в это же время в Дубае проходил экологический форум сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), где фактически были все представители всех принимающих в нем участие стран.

«Несмотря на проведение этого крупного мероприятия с огромным количеством делегаций, Объединенные Арабские Эмираты приняли нашу делегацию. <...> Сам факт приема говорит о том, что президента Путина встречали, конечно, на самом высоком уровне. Кадры, когда наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд с нашим президентом хлопают друг друга по рукам — это говорит об очень теплой атмосфере отношений между нашими странами и, конечно, между лидерами наших стран», — подчеркнул Баширов.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил «Известиям», что визит российского президента в арабские страны является естественным внешнеполитическим шагом и говорит о том, что РФ сохраняет хорошие отношения со всеми своими партнерами.

«Мне кажется, что это естественный внешнеполитический шаг российской стороны, помимо его символического значения, то есть демонстрация того, что Россия ни в коей мере не является изолированной в мире и сохраняет хорошие отношения со своими партнерами», — отметил Кортунов.

Кроме того, политолог напомнил, что сейчас происходит процедура вхождения Саудовской Аравии и ОАЭ в состав БРИКС, а Россия с 1 января следующего года является председателем этой организации. Российской стороне в этом вопросе важно понимать, чего новые члены ожидают от объединения, добавил Кортунов.

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.