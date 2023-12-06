Полный Восток: Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд

Развитию дружеских контактов России и Саудовской Аравии ничто не способно помешать, а отношения РФ с ОАЭ и вовсе достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом Владимир Путин заявил 6 декабря во время рабочего визита в Абу-Даби и Эр-Рияд. Помимо двусторонних вопросов на переговорах обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. При этом на Западе визит российского президента восприняли как очередное подтверждение того, что изоляция РФ на международной арене не сработала. О чем Владимир Путин говорил с представителями арабского мира, — в материале «Известий».

Как Путина приняли в ОАЭ и Саудовской Аравии

Путин 6 декабря прилетел на Ближний Восток, чтобы посетить сразу две страны — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, где он не был с начала пандемии — с 2019 года. На оба визита были отведены всего сутки — уже на следующий день у главы государства вновь запланированы крупные мероприятия.

Самолет президента приземлился в Абу-Даби в середине дня. Кортеж Владимира Путина, который передвигался на Аурусе с местными номерами — производство этих авто, к слову, уже налажено в ОАЭ — приветствовали во дворце Каср Aль-Ватан залпами пушек.



Путь ко дворцу был украшен российскими флагами, вдоль дороги — кавалерия. Примечательным стало и то, что помимо лошадей на маршруте российскую делегацию встречали и верблюды. Финальным аккордом по случаю визита Путина стало появление над столицей ОАЭ российского триколора. Истребители в небе распылили три цвета флага, когда президент РФ приехал во дворец на переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. К слову, это их вторая встреча в этом году. Путин поблагодарил коллегу за такой красочный и дружеский прием и подчеркнул, что отношения между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень.



— Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях. Конечно, особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях как энергетика, инфраструктура, передовые технологии и другие сферы, — сказал президент ОАЭ.

Арабские Эмираты остаются главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире: в прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. Есть успехи у Москвы и с Эр-Риядом, куда президент направился сразу после переговоров в Абу-Даби. Там двусторонний товарооборот в январе — сентябре вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом и составил $1,35 млрд.

Отношения между Россией и Саудовской Аравией в целом можно охарактеризовать как очень хорошие и стабильные, заявил президент РФ на встрече с наследным принцем, председателем совета министров Королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С ним Владимир Путин не виделся с 2019 года, но они регулярно общаются по телефону — только за 2023-й лидеры созванивались пять раз. Наследный принц назвал российского президента «особенным гостем». При этом выяснилось, что он планировал посетить Москву, но обстоятельства не позволили. Путин подчеркнул: ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.



— Следующая встреча должна быть в Москве, — с улыбкой сказал российский лидер.

— Договорились, — отреагировал наследный принц.

Есть ли риски распространения конфликта на весь Ближний Восток

И в Абу-Даби, и в Эр-Рияде переговоры прошли по одному сценарию: сначала были контакты на уровне делегаций, после чего Владимир Путин пообщался со своими визави с глазу на глаз. В повестке диалога был акцент не только на двусторонних отношениях, но и на положении дел на Ближнем Востоке в свете эскалации палестино-израильского конфликта, о чем российский лидер сказал в начале обеих встреч. Однако более конкретных заявлений в открытой части не было сделано.

Позиции Эр-Рияда и Абу-Даби по обострению конфликта немного отличаются, отметил программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Если ОАЭ еще в 2020 году нормализовали отношения с Израилем и активно развивали сотрудничество, то Саудовская Аравия, хотя и поддерживала неформальные связи с еврейским государством, все же официально его не признала, напомнил эксперт «Известиям». Сегодня, Эр-Рияд придерживается более жесткой риторики, поскольку позиционирует себя в качестве лидера арабского мира.



По мнению Бочарова, оснований для беспокойства о распространении конфликта на весь регион ни у Саудовской Аравии, ни у Эмиратов быть не должно: война идет уже два месяца, и никто, кроме отдельных негосударственных акторов, в нее не вмешался. Так, «Хезболла», которая была наиболее вероятным потенциальным участникам, ограничилась ударами по позициям Израиля, но открыть второй фронт для полномасштабного противостояния с ним пока не решилась. «Все стороны, которые могли бы включиться в конфликт, в том числе Иран, пока проявляют прагматизм и не трансформируют войну ХАМАС и Израиля в региональную войну», — считает Иван Бочаров.

Однако руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Андрей Бакланов считает, что пока исключать такой вариант рано, и риск распространения конфликта еще остается. В частности, необходимо принять во внимание приграничный аспект, который может резко обостриться, к примеру, между Иорданией и Египтом. Кроме того, не исключено и появление нового крупного игрока — Ирана. Несмотря на то, что никто не хочет вовлечения в конфликт, «когда он начинается — он втягивает в свой водоворот, воронку». Война в Газе сильно беспокоит и местное население ОАЭ.



— Конечно, сейчас все очень напуганы, и занимать какую-то позицию мне сложно, потому что у меня много знакомых и друзей по обе стороны конфликта. Я уж не знаю, кто виноват — ХАМАС или Израиль, — и почему вдруг так обострилась ситуация. Важно лишь то, что тысячи человек погибли. Надеюсь, что наши президенты и об этом поговорят, и найдут способы помочь решить конфликт. Не дай Бог в него будут вовлечены и другие страны, не дай Бог, — рассказал «Известиям» житель Абу-Даби Мохамед.

Как стороны справляются с регулированием цен на нефть

В целом к этому визиту приковано пристальное внимание: западные СМИ уже успели заявить о растущей уверенности Владимира Путина на международной арене вопреки усилиям США и Европы изолировать РФ.

Запад также, по всей видимости, был озабочен тем, что прошедшая встреча России и Саудовской Аравии — это переговоры между крупнейшими игроками в мировой нефтедобыче, и их решения серьезно отражаются на всем рынке.



Тем не менее в открытой части никаких договоренностей, связанных с торговлей углеводородами, не было достигнуто. Впрочем, не исключено, что стороны обсудили недавнее решение стран ОПЕК+ (формат, который объединяет 10 стран-экспортеров нефти) об очередном снижении добычи и экспорта сырья. Стороны договорились сократить до конца I квартала 2024 года добычу более чем на 2,2 млн баррелей в сутки. Эр-Рияд продлил ограничение на 1 млн, а Москва пообещала углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. баррелей в день. Это решение должно помочь стабилизировать рынок после просадки цен на нефть.



Андрей Бакланов полагает, что сотрудничество по этой линии — один из лейтмотивов двусторонних отношений: сторонам удалось удержать цены в разумных пределах. «Это наше ноу-хау с Саудовской Аравией», — подчеркнул он.



— На переговорах также могло обсуждаться, как этот механизм будет развиваться, может быть за счет не только производства и экспорта, но и вопросов, что происходит с нефтью дальше? Каким образом она транспортируется, каким образом осуществляются страховые платежи и так далее. В настоящее время для нас важно будет расширить зону взаимодействия по линии ОПЕК+, — сказал он.



К слову, в нефтяном картеле с января 2024 года будет новый член — Бразилия. Теперь альянс захватит половину мирового рынка — 50% вместо 46%. Парадоксально, что в ОПЕК+ войдет страна — одна из основательниц БРИКС, в ряды которой в будущем году как раз вступят Саудовская Аравия и ОАЭ. Эта тема стала еще одним важным пунктом переговоров Владимира Путина с лидерами государств Ближнего Востока.



— Мне очень приятно, что Объединенные Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в этой организации. И мы продолжим контакты и по этой линии, — сказал Путин.



Вступление в БРИКС даст возможность странам продвигать свою повестку на новой площадке, потому что ОАЭ и Саудовская Аравия развивают сотрудничество с Китаем, Россией и другими странами незападного мира. Президент пригласил лидера ОАЭ в Казань в октябре следующего года.

— Вероятно, на грядущий саммит приедут не только политические деятели, но и представители саудовских и эмиратских деловых кругов. Возможно, будут подписаны соглашения и контракты, которые станут импульсами для развития экономических отношений России с Саудовской Аравией и Эмиратами, — полагает Иван Бочаров.



Среди иных направлений сотрудничества, которые обсуждались во время переговоров, оказался, например, туризм. Это особенно актуально в отношении ОАЭ. Ведь только в 2022-м почти 1 млн россиян посетил эту страну, сказал Владимир Путин.