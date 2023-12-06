Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение
Боливия будет добиваться полного включения в БРИКС, подтвердили «Известиям» в ее посольстве в России. При этом партнерам страна готова предложить доступ к своим природным ресурсам, в частности к литию. Боливия не единственная страна с не самой сильной экономикой, стоящая в очереди на вступление в БРИКС. Однако эксперты уверены, что о включении большого числа новых членов пока еще думать рано. Как расширение БРИКС за счет маленьких стран может сказаться на эффективности объединения — в материале «Известий».
Что Боливия может предложить странам БРИКС
Желающих присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС становится только больше. Кроме пяти стран, которые подали заявки и официально вступят в союз с 1 января 2024 года, в ожидании приглашения находятся еще как минимум 20 государств, среди них Боливия.
— Министерство иностранных дел Боливии продолжит работу над полным вступлением в БРИКС, чтобы задействовать новые механизмы международных отношений, снижающие зависимость от доллара в торговых операциях. Очевидно, что возможное включение Боливии в БРИКС будет зависеть от членов организации, которые в настоящее время определяют форматы присоединения новых членов и партнеров, — сообщила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.
По ее словам, Боливия поддерживает тесные отношения со всеми членами организации, поскольку страна разделяет повестку, продвигаемую БРИКС.
— В частности, построение многополярного мира, более справедливого, свободного от вмешательств и принуждений, отвергающего односторонние наказания и санкции, вне рамок ООН, — отметила она.
При этом президент Боливии Луис Арсе ранее сказал, что его страна готова предложить членам БРИКС доступ к месторождениям лития.
— Наши литиевые месторождения — это наша основная сила для присоединения к любому альянсу, — заявил Арсе.
Литий требуется для выпуска аккумуляторов и батарей в смартфонах, ноутбуках и автомобилях. Причем для всех этих производств необходимы огромные объемы металла. Так, для сборки только одного электромобиля Tesla потребуется более 60 кг чистого лития.
Переход на электротопливо и отказ от машин, оставляющих большой углеродный след, сейчас в приоритете у многих стран. По подсчетам экспертов, для производства 15 млн электромобилей в год потребуется порядка 100 млн т лития.
Боливия обладает чуть ли не самыми крупными литиевыми резервами в мире — около 21 млн т. На втором месте стоит Аргентина — 20 млн т. Сильно меньшим литиевым потенциалом обладают США (12 млн т), Чили (11 млн т), Австралия (7,9 млн т) и Китай (6,8 млн т).
Правда, тут есть нюанс. Несмотря на лидерство по литиевым резервам, чемпионом по производству и экспорту металла Боливия не считается. Эти позиции заняты странами с куда меньшими залежами — Австралией и Китаем. Причина кроется в том, что условия, которые предлагали зарубежные компании, были выгодны для других стран, но не для Боливии.
— За несколько дней до государственного переворота в 2019 году (в ходе него был смещен президент Эво Моралес. — «Известия») Боливия отказалась подписывать контракт на добычу лития с одной из крупнейших немецких компаний. Многие это связывают с тем, что именно немцы стали инициатором этого переворота в стране, — говорит политолог Игорь Пшеничников.
Перспективы вступления Боливии в объединение
Страны юга это объединение привлекает, так как они не хотят быть «объектом давления со стороны доллара», заметил Игорь Пшеничников. Но удастся ли Боливии присоединиться к БРИКС — большой вопрос, и многое будет зависеть в том числе от того, как станет складываться ситуация в Южной Америке в целом и самой стране. Впрочем, последнее слово, разумеется, будет за странами объединения, прежде всего за Бразилии, которая стояла у истоков структуры и долгие годы представляла южноамериканский регион на этой площадке.
— Соседка Боливии — Бразилия — состоит в БРИКС, и расширение БРИКС за счет Боливии (около 12 млн человек населения при весьма небольшом размере экономики) не приведет к радикальному увеличению мощи и потенциала БРИКС. И вне рамок объединения Боливия использует потенциал своей соседки (в торговле, развитии промышленности и так далее), — уточнил первый заместитель декана Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.
Россия и Китай сейчас главные партнеры Боливии в сфере разработки литиевых месторождений. В 2023 году дочерняя структура «Росатома» подписала соглашение с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos («Литиевые месторождения Боливии») с намерением инвестировать $600 млн в международный проект. Тем не менее приоритетом для России остается разработка собственных литиевых месторождений.
Но потенциал экономического сотрудничества с Боливией не ограничивается только литием, считает Михаил Миронюк.
Кроме него Боливия может предложить странам БРИКС доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям. В августе этого года боливийская государственная нефтегазовая компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Боливийские фискальные нефтяные месторождения) обнаружила новое месторождение углеводородов с запасами газа в 0,7 трлн куб. футов и нефти в 2 млн баррелей. По оценкам компании, в перспективе это может обогатить страну от экспорта энергоресурсов и снизить зависимость от импорта нефтепродуктов.
Россия работает с Боливией в газовой сфере с 2018 года. «Газпром» и Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно не предполагает импорт боливийского газа в Россию.
Могут ли небольшие страны укрепить БРИКС
Тем не менее эксперты сомневаются в том, что экономический потенциал небольших стран, таких как Боливия, сможет укрепить БРИКС. Иными словами, есть вероятность, что маленькие государства будут получать больше выгоды, имея за плечами сильных партнеров, чем крупные страны от них.
— Существуют убедительные обоснования того, что расширение, особенно за счет «больших» в каких-то отношениях стран, усиливает БРИКС, а также не менее убедительные обоснования того, что, напротив, расширения без организационного строительства будут БРИКС ослаблять, — говорит Михаил Миронюк.
На последнем саммите БРИКС приглашение на вступление в него получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Полноценными членами они должны стать с 1 января 2024 года.
Тем не менее вступление Аргентины в БРИКС оказалось под вопросом с избранием нового президента Хавьера Милея, чья администрация не видит выгоды от участия в объединении и в сотрудничестве с «коммунистическими» странами.
Президент Аргентины Хавьер Милей
БРИКС сейчас находится только в начале своего эволюционного пути, когда ему необходимо определиться с правилами коммуникации и общими позициями по отношению к глобальным мировым проблемам, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, в целом расширения за счет пяти стран, о котором объявили на саммите в ЮАР в этом году, пока что вполне достаточно.
Хотя желающих присоединиться к БРИКС гораздо больше. Кроме Боливии, среди них Венесуэла (надеется подключиться уже в 2024 году), Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия (ожидается, что заявка Минска будет рассмотрена в приоритетном порядке), Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Таиланд.
Присоединение «мелких» стран должно произойти уже в результате эволюции БРИКС, когда общая позиция по большинству ключевых вопросов этой структуры будет утверждена, полагает Владимир Брутер.
— Стремление к нахождению общей площадки с крупными игроками недостаточно для того, чтобы сформировать внутреннюю повестку и правила игры. Одно дело иметь преференции от крупных стран блока, другое дело — брать на себя обязательства, — подытожил эксперт.
В 2024 году РФ будет председателем БРИКС. Саммит стран объединения должен пройти в Казани в октябре. Во время российского председательства будут доработаны вопросы, связанные с категорией государств — партнеров объединения.