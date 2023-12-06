Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение

Боливия будет добиваться полного включения в БРИКС, подтвердили «Известиям» в ее посольстве в России . При этом партнерам страна готова предложить доступ к своим природным ресурсам, в частности к литию . Боливия не единственная страна с не самой сильной экономикой, стоящая в очереди на вступление в БРИКС. Однако эксперты уверены, что о включении большого числа новых членов пока еще думать рано. Как расширение БРИКС за счет маленьких стран может сказаться на эффективности объединения — в материале «Известий» .

Что Боливия может предложить странам БРИКС

Желающих присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС становится только больше. Кроме пяти стран, которые подали заявки и официально вступят в союз с 1 января 2024 года, в ожидании приглашения находятся еще как минимум 20 государств, среди них Боливия .

— Министерство иностранных дел Боливии продолжит работу над полным вступлением в БРИКС, чтобы задействовать новые механизмы международных отношений , снижающие зависимость от доллара в торговых операциях. Очевидно, что возможное включение Боливии в БРИКС будет зависеть от членов организации, которые в настоящее время определяют форматы присоединения новых членов и партнеров, — сообщила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.

По ее словам, Боливия поддерживает тесные отношения со всеми членами организации, поскольку страна разделяет повестку, продвигаемую БРИКС .

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— В частности, построение многополярного мира, более справедливого, свободного от вмешательств и принуждений, отвергающего односторонние наказания и санкции, вне рамок ООН, — отметила она.

При этом президент Боливии Луис Арсе ранее сказал, что его страна готова предложить членам БРИКС доступ к месторождениям лития.

— Наши литиевые месторождения — это наша основная сила для присоединения к любому альянсу , — заявил Арсе.

Литий требуется для выпуска аккумуляторов и батарей в смартфонах, ноутбуках и автомобилях . Причем для всех этих производств необходимы огромные объемы металла. Так, для сборки только одного электромобиля Tesla потребуется более 60 кг чистого лития.

Переход на электротопливо и отказ от машин, оставляющих большой углеродный след, сейчас в приоритете у многих стран. По подсчетам экспертов, для производства 15 млн электромобилей в год потребуется порядка 100 млн т лития.

Фото: Global Look Press/dpa/Georg Ismar

Боливия обладает чуть ли не самыми крупными литиевыми резервами в мире — около 21 млн т . На втором месте стоит Аргентина — 20 млн т. Сильно меньшим литиевым потенциалом обладают США (12 млн т), Чили (11 млн т), Австралия (7,9 млн т) и Китай (6,8 млн т).

Правда, тут есть нюанс. Несмотря на лидерство по литиевым резервам, чемпионом по производству и экспорту металла Боливия не считается . Эти позиции заняты странами с куда меньшими залежами — Австралией и Китаем. Причина кроется в том, что условия, которые предлагали зарубежные компании, были выгодны для других стран, но не для Боливии.

— За несколько дней до государственного переворота в 2019 году (в ходе него был смещен президент Эво Моралес. — «Известия») Боливия отказалась подписывать контракт на добычу лития с одной из крупнейших немецких компаний. Многие это связывают с тем, что именно немцы стали инициатором этого переворота в стране, — говорит политолог Игорь Пшеничников.

Перспективы вступления Боливии в объединение

Страны юга это объединение привлекает, так как они не хотят быть «объектом давления со стороны доллара» , заметил Игорь Пшеничников. Но удастся ли Боливии присоединиться к БРИКС — большой вопрос, и многое будет зависеть в том числе от того, как станет складываться ситуация в Южной Америке в целом и самой стране. Впрочем, последнее слово, разумеется, будет за странами объединения, прежде всего за Бразилии, которая стояла у истоков структуры и долгие годы представляла южноамериканский регион на этой площадке.

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— Соседка Боливии — Бразилия — состоит в БРИКС, и расширение БРИКС за счет Боливии (около 12 млн человек населения при весьма небольшом размере экономики) не приведет к радикальному увеличению мощи и потенциала БРИКС. И вне рамок объединения Боливия использует потенциал своей соседки (в торговле, развитии промышленности и так далее), — уточнил первый заместитель декана Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Россия и Китай сейчас главные партнеры Боливии в сфере разработки литиевых месторождений. В 2023 году дочерняя структура «Росатома» подписала соглашение с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos («Литиевые месторождения Боливии») с намерением инвестировать $600 млн в международный проект. Тем не менее приоритетом для России остается разработка собственных литиевых месторождений.

Но потенциал экономического сотрудничества с Боливией не ограничивается только литием , считает Михаил Миронюк.

Кроме него Боливия может предложить странам БРИКС доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям . В августе этого года боливийская государственная нефтегазовая компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Боливийские фискальные нефтяные месторождения) обнаружила новое месторождение углеводородов с запасами газа в 0,7 трлн куб. футов и нефти в 2 млн баррелей. По оценкам компании, в перспективе это может обогатить страну от экспорта энергоресурсов и снизить зависимость от импорта нефтепродуктов.

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Россия работает с Боливией в газовой сфере с 2018 года . «Газпром» и Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно не предполагает импорт боливийского газа в Россию.

Могут ли небольшие страны укрепить БРИКС

Тем не менее эксперты сомневаются в том, что экономический потенциал небольших стран, таких как Боливия, сможет укрепить БРИКС . Иными словами, есть вероятность, что маленькие государства будут получать больше выгоды, имея за плечами сильных партнеров, чем крупные страны от них .

— Существуют убедительные обоснования того, что расширение, особенно за счет «больших» в каких-то отношениях стран, усиливает БРИКС, а также не менее убедительные обоснования того, что, напротив, расширения без организационного строительства будут БРИКС ослаблять, — говорит Михаил Миронюк.

На последнем саммите БРИКС приглашение на вступление в него получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Полноценными членами они должны стать с 1 января 2024 года.

Тем не менее вступление Аргентины в БРИКС оказалось под вопросом с избранием нового президента Хавьера Милея , чья администрация не видит выгоды от участия в объединении и в сотрудничестве с «коммунистическими» странами.

Президент Аргентины Хавьер Милей Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

БРИКС сейчас находится только в начале своего эволюционного пути, когда ему необходимо определиться с правилами коммуникации и общими позициями по отношению к глобальным мировым проблемам, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, в целом расширения за счет пяти стран, о котором объявили на саммите в ЮАР в этом году, пока что вполне достаточно.

Хотя желающих присоединиться к БРИКС гораздо больше. Кроме Боливии, среди них Венесуэла (надеется подключиться уже в 2024 году), Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия (ожидается, что заявка Минска будет рассмотрена в приоритетном порядке), Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Таиланд.

Присоединение «мелких» стран должно произойти уже в результате эволюции БРИКС, когда общая позиция по большинству ключевых вопросов этой структуры будет утверждена, полагает Владимир Брутер.

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— Стремление к нахождению общей площадки с крупными игроками недостаточно для того, чтобы сформировать внутреннюю повестку и правила игры. Одно дело иметь преференции от крупных стран блока, другое дело — брать на себя обязательства, — подытожил эксперт.