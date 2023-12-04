Преждевременный ажиотаж: почему цены на «новую нефть» рухнули в пять раз

Цены на литий продолжают стремительно падать. Вопреки прогнозам о дефиците металла, жизненно важного для выпуска и особенно хранения зеленой энергии, реальная картина оказалась иной. За последние 12 месяцев котировки лития упали почти в пять раз. Почему это происходит, несмотря на революцию в возобновляемой энергетике, и как ситуация скажется на связанных с разработкой лития проектах, которыми заняты российские компании, разбирались «Известия».

Электрошок для мировой экономики

Не далее как год назад казалось, что росту цен на литий — «новую нефть новой энергетики» — не будет конца. В 2021 году на фоне масштабных программ декарбонизации, принятых в разных странах, производство электромобилей увеличилось в полтора раза. Автомобильные батареи к 2022 году обеспечивали около 60% всего спроса на литий (77 тыс. т из 130 тыс.), тогда как в 2016 году эта доля составляла всего 22%. Взрыв спроса привел к небывалому росту цен: c конца 2020-го по ноябрь 2022 года карбонат лития подорожал в 15 раз. Цены на металл и раньше были достаточно волатильными, но никогда еще они не подскакивали в таких масштабах и так быстро.

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Во многом это объяснялось ажиотажем на рынке, поскольку ожидания от возобновляемой энергетики были исключительно высокими. Что касается объективных факторов, то тут не всё было так однозначно. По итогам 2021 года мировой спрос составил 97 тыс. т чистого лития, тогда как предложение не превысило 95 тыс. Дефицит, таким образом, составил 2 тыс. т. В 2022-м спрос обогнал предложение на 5 тыс. т (130 тыс. против 125 тыс.). Однако следует понимать, что в предыдущие годы фиксировалась обратная ситуация. В 2019 году избыток лития на рынке составил 16 тыс. т, в 2020 году — 15 тыс. Таким образом, на рынке образовались достаточно серьезные запасы, которые не всегда учитывались в прогнозах роста цен до бесконечности.

В то же время ожидалось, что рост спроса в 2023 году будет столь же бурным, что и в предыдущие годы, а запуск новых месторождений, несмотря на масштабные планы, окажется ограниченным. Это и обуславливало предсказания о дальнейшем росте цен или хотя бы стабилизации их на крайне высоких уровнях.

Слишком много оптимизма

Всего этого не случилось: к ноябрю 2023 года цены на карбонат лития опустились примерно на 80% к показателям ноября прошлого года — до почти $18 тыс. за тонну, или 126 тыс. юаней (крупнейший спотовый рынок лития находится в КНР, поэтому цену на этот ресурс чаще всего считают в китайской валюте). Что произошло?

В первую очередь случилось повышение ставок рефинансирования большинством ведущих центробанков мира. Это привело к резкому подорожанию стоимости кредита, а значит, сворачиванию инвестиционной активности. В значительной степени это касается сравнительно новой отрасли, которая пока не дает сверхприбылей, — электромобильной. Даже оптимистический прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) ожидает рост только в 35% по сравнению с 2022 годом, что является значительным замедлением темпов.

Фото: Getty Images/VCG

В последние несколько месяцев несколько крупных автопроизводителей, включая GM, Honda, LG Energy Solution, заявили о сокращении планов расширения производства из-за спада спроса. Планировалось, что спрос на металл должен подтянуться в Китае в IV квартале, как это обычно происходит ежегодно, но не в этот раз. В КНР отмечают, что в стране всё еще есть существенные промышленные запасы, которые сперва нужно израсходовать.

По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, цены на сырьевые товары вообще очень волатильны, и особенно на материалы, которые находятся на пике актуальности.

— Действительно, фьючерсы на карбонат лития в Китае за последний год упали в пять раз, или на 80%, с пика примерно на 600 тыс. юаней за тонну в ноябре 2022 года до 126,5 тыс. юаней за тонну в настоящий момент. Но перед этим они столь же стремительно выросли: в конце 2020 года, например, они стоили в районе всего 40 тыс. юаней за тонну, то есть более чем в три раза дешевле, чем сейчас, — отмечает он.

Эксперт отметил, что в период сильного роста было много панических публикаций о грядущем дефиците лития на фоне быстрого роста производства аккумуляторных батарей и электромобилей. Но оказалось, что эти опасения несколько преувеличены. Лития в недрах планеты содержится довольно много, вопрос лишь в его достаточной концентрации для промышленной разработки и в технологиях его извлечения, которые тоже не стоят на месте.

— В последние годы на ожиданиях быстрого роста спроса и на фоне высоких цен в мире были сделаны большие инвестиции и было запущено много проектов по добыче лития и в Латинской Америке, и в Австралии, и в Африке. Появились свои проекты и в России, и в США. Китайские компании в последние 2–3 года очень сильно вложились в приобретение литиевых ресурсов и в их переработку. Динамика роста спроса начинает отставать от скорости роста потенциального предложения, и цены снижаются, — констатировал Калачев.

Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

Такова природа цикличности цены ресурсов в рыночной экономике. Когда появляется новый спрос и растут цены, происходит рост инвестиций, и в новые проекты, и в расширение действующей добычи. Проекты, ранее отложенные из-за низкой эффективности, снова становятся рентабельными. В результате на какое-то время предложение начинает опережать темпы роста спроса, и цены падают. При более низких ценах производители начинают больше заниматься повышением экономической эффективности действующих проектов, снижают затраты и сокращают инвестиции. Потом динамика спроса снова начинает обгонять производство, возникает угроза дефицита и начинают расти цены. И всё повторяется снова.

Конкретную роль в улучшении ситуации с предложением сыграли проекты по добыче лития в Бразилии и Аргентине. Не стоит забывать и об ожиданиях запуска новых месторождений в ближней и средней перспективе — уже только эта «виртуальная» добыча может влиять на настроения инвесторов и, соответственно, на рыночные цены.

Наконец, проблемы есть и у более широкой зеленой индустрии — косвенно это может сказаться на батареях. Достаточно вспомнить колоссальные убытки Siemens Energy (в основном из-за слабых показателей подразделения возобновляемой энергетики), а также сворачивание проектов такими компаниями, как датские Ørsted и Vestas.

В приоритете потребности России

В России в последние годы также начали развивать национальную литиевую индустрию. Процесс ускорился из-за проблем с цепочками поставок начиная с прошлого года. На данный момент объем собственного потребления в России сравнительно невелик — 9 тыс. т. Согласно прогнозам, к 2030 году добыча достигнет 63 тыс. т и полностью удовлетворит национальное потребление, оставив при этом и задел для экспорта. Но в мировых масштабах это будут не очень значительные цифры.

Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

— В России сейчас реализуется несколько проектов по добыче лития, — отмечает Калачев. — Технологическую возможность извлечения лития из своих скважин оценивает и нефтегазовый сектор. Фактор цен на литий, конечно, важен для будущей эффективности проектов. Но текущий обвал будет иметь очень ограниченное влияние на российские проекты. Во-первых, цены упали относительно пиковых котировок, но они всё же заметно выше средних значений прежних лет. Во-вторых, рынки цикличны, а инвестиции в долгосрочные проекты не должны исходить из текущей краткосрочной конъюнктуры.

Он добавил, что при запуске этих проектов всё же исходили больше из внутренних потребностей страны. В период санкционного давления мало смысла ориентироваться на западные рынки, а китайский рынок остается сложным, так как КНР сама активно развивает собственную добычу и производство.

— Эти проекты прежде всего должны были снять проблему дефицита лития для потребностей России и избавить ее от зависимости от импорта лития. Россия тоже вступила на путь энергоперехода, неизбежно будет развивать и возобновляемую энергетику и производить всё больше электромобилей. Собственный литий объективно нужен для производства аккумуляторов. Внешние ценовые колебания вряд ли что-то в этом могут изменить, — заключил эксперт.