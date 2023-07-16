Нам электричество пахать и сеять будет: почему падают мировые цены на литий

После стремительного взлета в 2022 году кривая графика цены лития на международном рынке перешла к плавному, но постоянному снижению в 2023-м. Литий — основной элемент ионных батарей электромобилей и, следовательно, ключевое сырье в переходе к углеродно-нейтральной экономике. Почему падают цены, разбирались «Известия».

В погоне за зеленым будущим потребность в элементе номер три таблицы Менделеева возросла резко, что спровоцировало скачок на 872% за период с начала 2021 года по конец 2022-го. Правительства стран, возжелавших реализовать у себя переход на углеродно-нейтральную жизнь, решили простимулировать приобретение населением электромобилей, взяв на себя частичную оплату. Однако довольно скоро средства на субсидии кончились, после чего интерес к электромобилям у покупателей стал ощутимо гаснуть.

Китай во всем виноват?

Китай — крупнейший в мире рынок продажи электромобилей. Пик цен на литий в КНР пришелся на ноябрь прошлого года. В то время за тонну на китайском рынке платили около 597,5 тыс. юаней. По данным Trading Economics, менее чем через шесть месяцев его цена упала на 70%, до 180 тыс. юаней, самого низкого уровня за 18 месяцев.

Фото: Global Look Press/Cfoto

В 2022 году в КНР было выпущено литиевых аккумуляторов на общую сумму 1,2 трлн юаней, то есть на 130% больше, чем в предшествовавшем году, свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий Китая. Шесть китайских компаний вошли в топ-10 поставщиков этих устройств в мире, а их доля рынка достигла 60,5%, согласно данным, собранным южнокорейской компанией SNE Research.

В 2021 году в Китае было продано 3,4 млн единиц одних только полностью электрических моделей. По сравнению с 2020 годом продажи в 2021-м выросли на 155%. Но после того, как правительство прекратило выделять государственную помощь на покупку этого типа автомобилей, спрос на них упал.

2023 год начался откровенно слабыми результатами, несмотря на то что китайская экономика вновь открылась (практически последней в мире) после ковидных ограничений. Продажи электромобилей в январе упали на 6,3%, до 408 тыс. единиц, что моментально отразилось на спросе на литий: потребность в этом металле рухнула в Поднебесной на 30%. Китайский рынок, отмечают эксперты, повлиял и на общемировой, излечив его от болезни, именуемой литиевой лихорадкой.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Yang Shiyao

Дефицит, да не тот

Аналитики банка Morgan Stanley предвещают снижение спроса на электромобили на 35% из-за прекращения государственной помощи Китая этому сектору. Goldman Sachs предупредил, что наблюдающийся спад особенно явно проявится во второй половине 2023-го, заявив, что «избыточные мощности и замедление продаж (электромобилей)» могут вскоре серьезно замедлить рынок лития и даже слегка «подморозить» его. Доля электромобилей на китайском рынке транспортных средств упала с 23% в последнем месяце прошлого года до 14% в первом месяце этого.

Эксперты из Rystad Energy предупреждают, что «мир в ближайшие годы продолжит ощущать дефицит лития, но размер этого дефицита из-за избыточного производства литийсодержащей продукции и диктуемого им снижения спроса на сырье очень сильно сократится» — с 76 тыс. т в 2022 году до 46 тыс. т в нынешнем. «Избыточным» производство названо, впрочем, лишь потому, что продукция раскупается с меньшим ажиотажем: высокая цена для потребителя не лучший стимулятор тратить деньги.

Тем не менее мир увлекся электромобилями настолько, что в повестке ЕС стоит полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Именно поэтому закупки лития в настоящее время для многих стран превратились в государственное дело. А уж для стран-продавцов — тем более.

Добыча лития в Чили Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

Кому принадлежат активы

Не дожидаясь, когда будет готов доклад с анализом причин лопнувшего пузыря, президент Чили Габриэль Борич объявил, что страна национализирует свою литиевую промышленность. Чили находится в тройке стран мира, обладающих самыми большими разведанными запасами лития, и является вторым по величине производителем этого металла после Австралии.

На практике национализация будет означать, что операции, которые до сих пор осуществляли отраслевые частные гиганты Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) и Albemarle, станет проводить отдельная государственная компания, сообщает Reuters. Как только это будет реализовано, будущие контракты на добычу лития будут заключаться только в рамках контролируемого государством режима государственно-частного партнерства, пояснил Борич. Что касается текущих контрактов, то они не будут расторгнуты.

Чили не первая страна, производящая необходимое сырье, которая в последнее время решила национализировать свою добывающую промышленность. Яркий пример — Мексика, которая уже в прошлом году перевела литиевые месторождения страны в государственную собственность. Можно вспомнить здесь и Индонезию, которая в 2020 году запретила экспорт никеля, еще одного ключевого металла для производства электрических батарей.

Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

ЕС: обратной дороги из зеленой сделки нет

В 2020 году около 80% импортируемого лития Европейский союз получал из Чили. Но, полагают аналитики ЕС, спрос и конкуренция на литий резко возрастут во всем мире в следующем десятилетии. Напомним, что альянс не отказывается от своих зеленых планов, не обращая внимания на сложившуюся ситуацию.

«Ограниченный доступ к литию угрожает будущему производству аккумуляторов в ЕС и может привести к тому, что ЕС станет зависимым от других производителей аккумуляторов, таких как Китай», — говорится в отчете Европейской комиссии о сделке с Чили.

Согласно данным, представленным World Energy Trade, «ожидается, что предложение этого сырья будет увеличиваться в среднем на 34% в год до 2025 года, тогда как спрос будет расти только на 25%».

Сборка электромобиля Tesla на заводе в Берлине Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

«К 2030 году ЕС потребуется в 18 раз больше лития, чем он потребляет в настоящее время, а к 2050 году — почти в 60 раз больше», — заявил вице-президент ЕС по межинституциональным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, намекая на то, что европейский авторынок (точнее электрорынок) имеет весьма радужные перспективы.

Но не все согласны с таким мнением.

«Готова ли отрасль к высокому спросу на электромобили? Ставка на электромобиль предполагает планирование, а не только широкую сеть точек зарядки по всей Европе. Нужны не только такие материалы, как литий, кобальт, марганец или никель. Необходимы многочисленные заводы по производству аккумуляторов, а значит, деньги, деньги и еще раз деньги, — анализирует ситуацию испанская El Economista. — Европейские производители автомобилей адаптировались к электромобилям насильно, вложив огромные средства, чтобы избежать безумных штрафов, которыми ЕС наказывает их, если они не соблюдают правила сокращения выбросов. Да, производство электромобилей дешевле, чем производство машин с ДВС, и, кроме того, требует меньше персонала».

Фото: Global Look Press/Marijan Murat

По словам генерального директора концерна Stellantis Карлоса Тавареса, электрификация — это технология, выбранная политиками, а не промышленностью. «В Европе около 200 автомобильных заводов, из них 132 производят легковые машины. Сколько выживет после 2035 года? А сколько будет делать это после того, как в 2050 году также запретят продажу грузовиков и большегрузных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания?» — рассуждает он.

Слышат ли эти вопросы в высоких кабинетах ЕС? Скорее всего, да, но путь Green deal выбран, и с этой дороги сворачивать власти Евросоюза не намерены.